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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетико М
 
Позже
Жирона
Прогнозы 50
Атлетико М 86% (43)
X 12% (6)
Жирона 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Жирона
4.25
4.40
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5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Атлетико М
Жирона

История личных встреч

Атлетико М
Жирона

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:0
КК
3:3
КК
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 1
Льоренте Маркос 1 1
Гризманн Антуан 0 0
Барриос Пабло 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисехой Габриэль 1 1
Альмена Икер 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3
Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2
Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Жирона

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Атлетико М Сорлот Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

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    • Прогнозы 50
    Атлетико М 86% (43)
    X 12% (6)
    Жирона 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Жирона
    4.25
    4.40
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона

    Исход игры
    Атлетико М
    86.3% (44)
    Ничья
    11.8% (6)
    Жирона
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    39.2% (20)
    2:0 Атлетико М
    21.6% (11)
    3:1 Атлетико М
    7.8% (4)
    1:0 Атлетико М
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Атлетико М
    Жирона
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