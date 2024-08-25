Прострел Гюлера с правого края штрафной прерывает Хейн, к тому же турок выпустил мяч за лицевую линию.

А теперь Гюлер отмечается ударом с правого края штрафной, однако Хейн отбивает мяч в сторону.

Винисиус зарабатывает штрафной на левом полуфланге, до ворот по прямой метров 27.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ! Гюлер и Родриго коснулись мяча при розыгрыше штрафной, а набежавший Вальверде шарахнул точно в дальний угол под рукой Хейна!

Четыре-в-три атакуют мадридцы, Гюлер обыгрывается с Винисиусом и пробивает метров с 13, однако мяч попадает в защитника.

Гюлер получает желтую карточку за грубый фол в центре поля против Луиса Переза.

Месегер неожиданно врывается в штрафную хозяев и пробивает с левого угла вратарской, однако Куртуа спасает свои ворота!

Второй тайм начался! Замен в перерыве не произошло.

Падение Винисиуса перед штрафной арбитр оставляет без внимания, Вальверде с отскока стреляет первым касание, но отправляет мяч над перекладиной.

Позиционная атака "Реала" завершается заблокированным ударом Родриго, а мгновением раньше мяч попал в руку бразильцу.

Заброс на Маркоса Андре в исполнении гостей прошел, однако форвард "Вальядолида" сфолил против Милитао.

4 минуты добавляет Виктор Гарсия к основному времени первого тайма.

До 69 процентов вырастает владение "Реала", однако остроты у ворот "Вальядолида" как не было, так и нет.

Уже четвертый офсайд по ходу первого тайма фиксирует бригада арбитров, грамотно держит линию "Вальядолид".

Маркос Андре попытался пройти с мячом через центральную зону, однако защитники "Реала" без фола остановили соперника.

Вот уже и полчаса отыграли команды, по-прежнему грозная атака "Реала" ничего придумать не может. Рюдигер попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попал в Юрича.

Отправляет главный арбитр футболистов к своим скамейкам, пауза на водопой в Мадриде.

Возвращаются команды на поле, в этой паузе помощь оказывали Маркосу Андре, которого по ногам бьют нещадно.

Не особо удачно "Реал" действует после паузы, по-прежнему очень уверенно обороняется "Вальядолид".

А теперь "Вальядолид" прессингует соперника, Куртуа в итоге ошибается в передаче на Карвахаля, отправляя мяч за боковую.

Позиционную атаку провели гости, отметившись фланговой подачей, однако верх остается за игроками "Реала".

Штрафной с правого фланга исполнили мадридцы, однако мяч оказался в руках Хейну.

Последняя победа "Вальядолида" на "Сантьяго Бернабеу" состоялась в мае 2000 года, как же давно это было.

25' Родриго прорвался сквозь частокол ног перед штрафной соперника, дальше мяч отскочил к Вальверде, который оказался в офсайде.

23' Позиционная атака "Реала" завершается дальним ударом в исполнении Тчуамени - мяч пролетает над перекладиной.

22' 59 на 41 по владению мячом к этой минуте встречи, хотя визуально преимущество "Реала" кажется более внушительным.

20' Какие-то проблемы у голкипера гостей Хейна, присел он на газон и просит помощи у медбригады своего клуба.

19' Пока мало что получается у "Реала" на чужой половине поля, грамотно обороняется "Вальядолид" на старте встречи.

17' Первый свой угловой гости разыграли, после чего Маркос Андре навесил в штрафную, но Карвахаль выбил мяч.

16' Мачис смещается с левого фланга и направляет мяч в штрафную, снаряд цепляет ногу Тчуамени и проходит рядом со штангой ворот Куртуа!

15' Угловой на левом фланге мадридцы быстро разыграли, после чего Родриго навесил в штрафную, но верх остается за обороняющимися.

14' Угловой в исполнении "Реала" не принес опасного момента, но подбор остается за "сливочными", осада штрафной площади "Вальядолида" продолжается.

13' Родриго накрывает Лукаса Розу у чужой лицевой линии, однако Бойомо выбивает мяч на угловой.

12' Последний раз команды встречались весной 2023 года, тогда "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" разнёс соперника со счётом 6:0.

11' Позиционная атака "Реала" завершается потерей и быстрым фолом Тчуамени против Кике Переса.

9' Мбаппе после заброса Рюдигера из глубины поля пробивает слёта с левого края, заставляя Хейна впервые спасать свои ворота.

8' Пытается "Вальядолид" выходить из обороны через короткий пас, однако прессинг "Реала" всё-таки вынуждает гостей играть длинно.

6' С прострелом Франа Гарсии оборона "Вальядолида" справляется, к тому же у защитника "Реала" зафиксирован офсайд.

5' А вот "Реал" после победы в Суперкубке УЕФА не смог обыграть на выезде "Мальорку" - 1:1.

4' Напомним, что "Вальядолид" стартовал в Ла Лиге с победы над другим новичком "Эспаньолом" - 1:0.

3' Гюлер разыгрывает угловой с Родриго, а подача в итоге следует с другого фланга - Хейн забирает мяч на выходе.

2' Проход Родриго по правому флангу с нарушением правил останавливает Месегер, не давая разбежаться бразильцу.