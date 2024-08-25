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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 70178 Главный судья: Гарсия Виктор
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 56'
Вальядолид
0'
28' Желтая карточка
Андре Маркос
1:0
50' Гол
Вальверде Федерико
52' Желтая карточка
Гюлер Арда

Ход матча

28'
 
Андре Маркос
50'
Вальверде Федерико
(Родриго)
1:0
52'
Гюлер Арда
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 342 Количество передач 150
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 140
Реал Мадрид 96.4% (135)
X 1.4% (2)
Вальядолид 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вальядолид
8.90
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Франсиско
III
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
11
Родриго
15
Гюлер
Арда
7
Винисиус
Жуниор
9
Мбаппе
Килиан
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
6
Бойомо
Флавьян
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
10
Санчес
Иван
8
Перес
Кике
4
Месегер
Виктор
18
Мачис
Дарвин
9
Андре
Маркос
Реал Мадрид
4-2-3-1
Вальядолид
4-1-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Вальядолид

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

17 матчей

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
6:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
П
1:4
П
2:0
П
1:1
П
4:0
П
4:3
П
2:3
П
1:4
П
4:2
П
2:0
П
1:0
ПД
7:0

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

3.44
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

41
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 0.5
Винисиус Жуниор 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 0.5
Дьедью Амат 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 0 1
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Иван 1 0
Андре Маркос 1 0
Роза Лукас 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0 ФК Андорра - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вальядолид

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Вальядолид
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вальядолид
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Хетафе Chrisantus Uche 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    53'
    Месегер неожиданно врывается в штрафную хозяев и пробивает с левого угла вратарской, однако Куртуа спасает свои ворота!
  • Желтая карточка
    52'
    Гюлер получает желтую карточку за грубый фол в центре поля против Луиса Переза.
  • 51'
    Четыре-в-три атакуют мадридцы, Гюлер обыгрывается с Винисиусом и пробивает метров с 13, однако мяч попадает в защитника.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ!
    Гюлер и Родриго коснулись мяча при розыгрыше штрафной, а набежавший Вальверде шарахнул точно в дальний угол под рукой Хейна!
  • Фол, нарушение
    49'
    Винисиус зарабатывает штрафной на левом полуфланге, до ворот по прямой метров 27.
  • 48'
    А теперь Гюлер отмечается ударом с правого края штрафной, однако Хейн отбивает мяч в сторону.
  • 47'
    Прострел Гюлера с правого края штрафной прерывает Хейн, к тому же турок выпустил мяч за лицевую линию.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Замен в перерыве не произошло.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Офсайд
    45'
    Уже четвертый офсайд по ходу первого тайма фиксирует бригада арбитров, грамотно держит линию "Вальядолид".
  • 45'
    До 69 процентов вырастает владение "Реала", однако остроты у ворот "Вальядолида" как не было, так и нет.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Виктор Гарсия к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    44'
    Заброс на Маркоса Андре в исполнении гостей прошел, однако форвард "Вальядолида" сфолил против Милитао.
  • Фол, нарушение
    42'
    Позиционная атака "Реала" завершается заблокированным ударом Родриго, а мгновением раньше мяч попал в руку бразильцу.
  • 41'
    Падение Винисиуса перед штрафной арбитр оставляет без внимания, Вальверде с отскока стреляет первым касание, но отправляет мяч над перекладиной.
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    • 39'
      Последняя победа "Вальядолида" на "Сантьяго Бернабеу" состоялась в мае 2000 года, как же давно это было.
    • 38'
      Штрафной с правого фланга исполнили мадридцы, однако мяч оказался в руках Хейну.
    • 37'
      Позиционную атаку провели гости, отметившись фланговой подачей, однако верх остается за игроками "Реала".
    • 36'
      А теперь "Вальядолид" прессингует соперника, Куртуа в итоге ошибается в передаче на Карвахаля, отправляя мяч за боковую.
    • 35'
      Не особо удачно "Реал" действует после паузы, по-прежнему очень уверенно обороняется "Вальядолид".
    • 33'
      Возвращаются команды на поле, в этой паузе помощь оказывали Маркосу Андре, которого по ногам бьют нещадно.
    • 31'
      Отправляет главный арбитр футболистов к своим скамейкам, пауза на водопой в Мадриде.
    • 30'
      Вот уже и полчаса отыграли команды, по-прежнему грозная атака "Реала" ничего придумать не может. Рюдигер попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попал в Юрича.
    • Желтая карточка
      28'
      Недоволен Маркос Андре отсутствием свистка, желтую карточку за неспортивное поведение получает бразилец.
    • 27'
      Маркос Андре попытался пройти с мячом через центральную зону, однако защитники "Реала" без фола остановили соперника.
    • Офсайд
      25'
      Родриго прорвался сквозь частокол ног перед штрафной соперника, дальше мяч отскочил к Вальверде, который оказался в офсайде.
    • 23'
      Позиционная атака "Реала" завершается дальним ударом в исполнении Тчуамени - мяч пролетает над перекладиной.
    • 22'
      59 на 41 по владению мячом к этой минуте встречи, хотя визуально преимущество "Реала" кажется более внушительным.
    • Травма, повреждение
      20'
      Какие-то проблемы у голкипера гостей Хейна, присел он на газон и просит помощи у медбригады своего клуба.
    • 19'
      Пока мало что получается у "Реала" на чужой половине поля, грамотно обороняется "Вальядолид" на старте встречи.
    • Угловой
      17'
      Первый свой угловой гости разыграли, после чего Маркос Андре навесил в штрафную, но Карвахаль выбил мяч.
    • Опасный момент
      16'
      Мачис смещается с левого фланга и направляет мяч в штрафную, снаряд цепляет ногу Тчуамени и проходит рядом со штангой ворот Куртуа!
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге мадридцы быстро разыграли, после чего Родриго навесил в штрафную, но верх остается за обороняющимися.
    • Угловой
      14'
      Угловой в исполнении "Реала" не принес опасного момента, но подбор остается за "сливочными", осада штрафной площади "Вальядолида" продолжается.
    • 13'
      Родриго накрывает Лукаса Розу у чужой лицевой линии, однако Бойомо выбивает мяч на угловой.
    • 12'
      Последний раз команды встречались весной 2023 года, тогда "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" разнёс соперника со счётом 6:0.
    • Фол, нарушение
      11'
      Позиционная атака "Реала" завершается потерей и быстрым фолом Тчуамени против Кике Переса.
    • 9'
      Мбаппе после заброса Рюдигера из глубины поля пробивает слёта с левого края, заставляя Хейна впервые спасать свои ворота.
    • 8'
      Пытается "Вальядолид" выходить из обороны через короткий пас, однако прессинг "Реала" всё-таки вынуждает гостей играть длинно.
    • Офсайд
      6'
      С прострелом Франа Гарсии оборона "Вальядолида" справляется, к тому же у защитника "Реала" зафиксирован офсайд.
    • 5'
      А вот "Реал" после победы в Суперкубке УЕФА не смог обыграть на выезде "Мальорку" - 1:1.
    • 4'
      Напомним, что "Вальядолид" стартовал в Ла Лиге с победы над другим новичком "Эспаньолом" - 1:0. 
    • Угловой
      3'
      Гюлер разыгрывает угловой с Родриго, а подача в итоге следует с другого фланга - Хейн забирает мяч на выходе.
    • Фол, нарушение
      2'
      Проход Родриго по правому флангу с нарушением правил останавливает Месегер, не давая разбежаться бразильцу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Вальядолид

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96.4% (135)
    Ничья
    1.4% (2)
    Вальядолид
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    20.54% (23)
    Нет
    79.46% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    41.4% (58)
    3:0 Реал Мадрид
    16.4% (23)
    3:1 Реал Мадрид
    7.9% (11)
    2:1 Реал Мадрид
    6.4% (9)
    4:0 Реал Мадрид
    2.9% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    2.1% (3)
    4:2 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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