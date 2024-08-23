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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Реал Мадрид
 
Позже
Вальядолид
Прогнозы 55
Реал Мадрид 94.5% (52)
X 3.6% (2)
Вальядолид 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вальядолид
9.00
8.51
18.00
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Реал Мадрид
Вальядолид

История личных встреч

Реал Мадрид
Вальядолид

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

17 матчей

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
6:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
П
1:4
П
2:0
П
1:1
П
4:0
П
4:3
П
2:3
П
1:4
П
4:2
П
2:0
П
1:0
ПД
7:0

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

3.44
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

41
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 1
Винисиус Жуниор 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 1
Дьедью Амат 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 0 1
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Иван 1 0
Роза Лукас 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1
Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0 ФК Андорра - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вальядолид

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Атлетико М Сорлот Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.

    Главный судья: Гарсия Виктор

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    • Прогнозы 55
    Реал Мадрид 94.5% (52)
    X 3.6% (2)
    Вальядолид 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вальядолид
    9.00
    8.51
    18.00
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.5% (52)
    Ничья
    3.6% (2)
    Вальядолид
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (10)
    Нет
    80% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    38.2% (21)
    3:0 Реал Мадрид
    25.5% (14)
    2:1 Реал Мадрид
    9.1% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    3:1 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    4:0 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    4:2 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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    Реал Мадрид
    Вальядолид
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