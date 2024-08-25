Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Родригес Кирьян получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

46' Раба Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Брашанац Дарко нанес удар в каркас ворот!

42' Удар от ворот произведет Леганес

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Макбарни Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Леганес

32' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Сориано Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эрнандес Хави V навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Оскар Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

17' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Леганес

11' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

11' Де ла Фуэнте Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Леганес

8' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля

1' Судья начинает матч