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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10052 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Леганес
2:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
38' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Мигель
45' Желтая карточка
Родригес Кирьян
0:0
54' Не забитый пенальти
Раба Даниэль
1:0
71' Гол
Круз Хуан
2:0
85' Гол
Франкеза Энрик
2:1
90' Гол
Рамирес Сандро
90'+10

Ход матча

38'
Де ла Фуэнте Мигель
 
45'
 
Родригес Кирьян
54'
Раба Даниэль
0:0
62'
Тапия Ренато
Брашанац Дарко
 
62'
Круз Хуан
Раба Даниэль
 
65'
 
Росада Виктор
Суарес Алехандро
66'
 
Луаодис Энзо
Молейро Альберто
71'
Круз Хуан
(Неу Иван)
1:0
78'
 
Мата Хайме
Муньос Алекс
78'
 
Бенито Рамирес
Парк Марвин
82'
Гарсиа Диего
Де ла Фуэнте Мигель
 
82'
Франкеза Энрик
Сиссе Сейдуба
 
85'
Франкеза Энрик
(Оскар Родригес)
2:0
87'
Альтимира Адриа
Оскар Родригес
 
87'
 
Фустер Мануэль
Родригес Кирьян
90'
2:1
Рамирес Сандро
(Макбарни Оливер)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 192 Количество передач 220
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Леганес 45.7% (53)
X 41.4% (48)
Лас-Пальмас 12.9% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
22
Арамбарри
Аритц
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
17
Неу
Иван
10
Раба
Даниэль
14
Брашанац
Дарко
7
Оскар
Родригес
8
Сиссе
Сейдуба
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Силлессен
Яспер
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
3
Мармол
Мика
23
Муньос
Алекс
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
2
Парк
Марвин
10
Молейро
Альберто
19
Рамирес
Сандро
16
Макбарни
Оливер
Леганес
4-1-4-1
Лас-Пальмас
4-2-3-1

История личных встреч

Леганес
Лас-Пальмас

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
4:2
С
4:1
С
2:1
С
1:0
П
0:0
П
0:2
П
3:0
П
1:1
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.67

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
135

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 1
Франкеза Энрик 1 0.5
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 1
Муньос Хави 0 0
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Хуан 1 0
Розье Валентен 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 1 0
Мармол Мика 1 0
Росада Виктор 1 0

Результаты матчей

Леганес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Леганес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0
Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1 Леганес - Эйбар 0:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0
Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Леганес
Лас-Пальмас

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Леганес
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетико М
 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Жирона
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Атлетико М
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико М
 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Леганес Круз Хуан 2
Атлетико М Льоренте Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 94'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лас-Пальмас.
    • 93'
      Гарсиа Диего нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.
    • 93'
      Маккенна Скотт из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Круз Хуан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Круз Хуан из команды Леганес разыграл угловой с правого угла.
    • 93'
      Макбарни Оливер сделал результативную передачу.
    • 93'
      Г О О О О Л - Рамирес Сандро забивает с правой ноги!
    • 93'
      Лас-Пальмас пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Леганес 45.7% (53)
    X 41.4% (48)
    Лас-Пальмас 12.9% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 2:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Леганес
    45.7% (53)
    Ничья
    41.4% (48)
    Лас-Пальмас
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.27% (21)
    Меньше
    80.73% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (45)
    1:0 Леганес
    25.9% (30)
    2:1 Леганес
    14.7% (17)
    0:1 Лас-Пальмас
    6% (7)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.4% (4)
    2:0 Леганес
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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