  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Алавес
0:0
Второй тайм: 68'
Бетис
0'
4' Желтая карточка
Седлар Александр
27' Желтая карточка
Хуанми Мигель
65' Желтая карточка
Перро Ромен

Ход матча

4'
Седлар Александр
 
27'
 
Хуанми Мигель
46'
 
Перро Ромен
Родригес Рикардо
61'
Ромеро Лука
Конечни Томас
 
61'
Мартин Карлос
Стоичков Хуан
 
63'
 
Эз Абде
Хуанми Мигель
63'
 
Авила Эсекьель
Руибаль Айтор
65'
 
Перро Ромен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 165 Количество передач 280
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 117
Алавес 17.1% (20)
X 43.6% (51)
Бетис 39.3% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Бетис
3.50
Реклама, betcity.ru
3.15
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
10
Конечни
Томас
19
Стоичков
Хуан
17
Кике
Гарсия
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
12
Родригес
Рикардо
14
Карвалью
Вилльям
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
24
Руибаль
Айтор
Алавес
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Бетис

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 1 0.5
Бланко Антонио 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 0.5
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седлар Александр 1 0
Конечни Томас 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанми Мигель 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Перро Ромен 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0
Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1

Результаты матчей

Алавес
Бетис

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Алавес
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Леганес
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Бетис
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Алавес
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Леганес
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Алавес
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алавес
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Реал Мадрид Диас Браим 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Хетафе Chrisantus Uche 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Льоренте Диего из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 59'
      Карвалью Вилльям из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 58'
      Бланко Антонио из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 57'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!
    • 56'
      Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 56'
      Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес.
    • 55'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Алавес: 36%, Бетис: 64%.
    • 55'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 53'
      Конечни Томас задерживает мяч рукой
    • 53'
      Бетис контролирует мяч.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 52'
      Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Бетис начинает контратаку
    • 52'
      Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 51'
      Висенте Карлос из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
    • 51'
      Льоренте Диего успешно блокирует удар.
    • 51'
      Конечни Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Висенте Карлос
    • 50'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Теналья Науэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
    • 49'
      Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Шанс! Конечни Томас из команды Алавес пробил головой, но мимо
    • 49'
      Гевара Андер из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Конечни Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Перро Ромен
    • 48'
      Бетис контролирует мяч.
    • 48'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Бетис контролирует мяч.
    • 47'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Родригес Рикардо уходит с поля и его заменяет Перро Ромен
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.44. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Алавес 17.1% (20)
    X 43.6% (51)
    Бетис 39.3% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Бетис
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.15
    Реклама, ligastavok.ru
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алавес 0:0 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Бетис

    Исход игры
    Алавес
    17.1% (20)
    Ничья
    43.6% (51)
    Бетис
    39.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (48)
    1:2 Бетис
    23.1% (27)
    0:1 Бетис
    10.3% (12)
    2:1 Алавес
    7.7% (9)
    1:0 Алавес
    5.1% (6)
    0:2 Бетис
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алавес
    Бетис
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный