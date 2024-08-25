Тур: 2. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Бускетс Матео
0'
3' Желтая карточкаСедлар Александр
26' Желтая карточкаХуанми Мигель
64' Желтая карточкаПерро Ромен
76' Желтая карточкаРока Марк
86' Красная карточкаСедлар Александр
88' Желтая карточкаАвила Эсекьель
90'+5
Ход матча
26'
63'
64'
76'
86'
86'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
165 Количество передач 280
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кике
Гарсия
23
Сабали
Юссуф
21
Рока
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Новоа УгоПолузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
20 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Адриан Пика
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Бетис
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
76
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|1
|0.5
|Бланко Антонио
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартра Марк
|1
|0.5
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седлар Александр
|1
|1
|Конечни Томас
|1
|0
|Абкар Абделькабир
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0
Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1
Результаты матчей
Алавес
Бетис
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Алавес
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Леганес
|Круз Хуан
|2
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Сельта
|Родригес Дамиан
|2
|Барселона
|Кубарси Пау
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Бетис
Исход игры
Алавес
17.1% (20)
Ничья
43.6% (51)
Бетис
39.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (48)
1:2 Бетис
23.1% (27)
0:1 Бетис
10.3% (12)
2:1 Алавес
7.7% (9)
1:0 Алавес
5.1% (6)
0:2 Бетис
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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