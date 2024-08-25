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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Алавес
0:0
Конец матча
Бетис
0'
3' Желтая карточка
Седлар Александр
26' Желтая карточка
Хуанми Мигель
64' Желтая карточка
Перро Ромен
76' Желтая карточка
Рока Марк
86' Красная карточка
Седлар Александр
88' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+5

Ход матча

3'
Седлар Александр
 
26'
 
Хуанми Мигель
46'
 
Перро Ромен
Родригес Рикардо
61'
Ромеро Лука
Конечни Томас
 
61'
Мартин Карлос
Стоичков Хуан
 
63'
 
Эз Абде
Хуанми Мигель
63'
 
Авила Эсекьель
Руибаль Айтор
64'
 
Перро Ромен
76'
 
Родри Родриго
Форнальс Пабло
76'
 
Рока Марк
77'
Бенавидес Карлос
Кике Гарсия
 
77'
Гуриди Хон
Гевара Андер
 
86'
 
Натан
Бартра Марк
86'
Седлар Александр
 
88'
Диарра Мусса
Висенте Карлос
 
88'
 
Авила Эсекьель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 165 Количество передач 280
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Алавес 17.1% (20)
X 43.6% (51)
Бетис 39.3% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
10
Конечни
Томас
19
Стоичков
Хуан
17
Кике
Гарсия
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
12
Родригес
Рикардо
14
Карвалью
Вилльям
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
24
Руибаль
Айтор
Алавес
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Бетис

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 1 0.5
Бланко Антонио 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 0.5
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седлар Александр 1 1
Конечни Томас 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Авила Эсекьель 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0
Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1

Результаты матчей

Алавес
Бетис

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алавес
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Атлетико М
 2:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Жирона
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Атлетико М
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико М
 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Леганес Круз Хуан 2
Атлетико М Льоренте Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Бетис играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Алавес: 37%, Бетис: 63%.
  • 95'
    Бланко Антонио из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Гуриди Хон из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Алавес 17.1% (20)
    X 43.6% (51)
    Бетис 39.3% (46)
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    Где смотреть матч Алавес 0:0 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Бетис

    Исход игры
    Алавес
    17.1% (20)
    Ничья
    43.6% (51)
    Бетис
    39.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (48)
    1:2 Бетис
    23.1% (27)
    0:1 Бетис
    10.3% (12)
    2:1 Алавес
    7.7% (9)
    1:0 Алавес
    5.1% (6)
    0:2 Бетис
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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