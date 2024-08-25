Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Тактическая замена. Висенте Карлос уходит с поля и его заменяет Муса Диарра

87' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Седлар Александр оказался удален с поля

86' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Алавес

85' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

78' Эз Абде пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

76' Рока Марк получил желтую карточку от судьи

76' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Форнальс Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Матч остановлен

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Теналья Науэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Перро Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Удар от ворот произведет Алавес

60' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Бетис

58' Бланко Антонио из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

56' Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес

55' Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Алавес

52' Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали

52' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

49' Гевара Андер из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника