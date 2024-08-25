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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Брондбю
0:0
Первый тайм: 17'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
5.30
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4.30
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5.90
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
11
Бундгаард
Филип
36
Квистгарден
Матиас
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
30
Mike
Themsen
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Кэмпбелл
Норман
19
Tammer
Bany
Odeh
Брондбю
3-4-2-1
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

34 матча

82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.6%
26.5%
5.9%
23 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

52 матча

53.8%
25%
21.2%
28 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.6%
40.4%
25%
18 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

44.2%
34.6%
21.2%
23 победы 18 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

41
52

Голов в среднем за матч

1.64
1.93

Среднее время на гол

54
46

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

77
81

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 3 0.5
Clement Bischoff 2 0.33
Йебоа Эммануэль 2 0.33
Бундгаард Филип 2 0.33
Себулонсен Себастьян 1 0.17
Греве Матиас 1 0.17
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Дивкович Марко 0 0
Судзуки Юито 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 2 (1) 0.33
Туре Мохамед 1 0.17
Tammer Bany Odeh 1 0.17
Данхо Флориан 1 0.17
Лауэнборг Фредерик 1 0.17
Энггаард Мэдс 1 0.17
Кэмпбелл Норман 1 0.17
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Брондбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
3
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3
Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2

Результаты матчей

Брондбю
Раннерс

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Раннерс
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
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