Тур: 6. Стадион: Брондбю. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
30
Mike
Themsen
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mike ThemsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
34 матча
82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.6%
26.5%
5.9%
23 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
52 матча
53.8%
25%
21.2%
28 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.6%
40.4%
25%
18 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
44.2%
34.6%
21.2%
23 победы 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
52
Голов в среднем за матч
1.64
1.93
Среднее время на гол
54
46
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.16
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
77
81
Голов в среднем за матч
1.48
1.56
Тотал матчей
2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|3
|0.5
|Clement Bischoff
|2
|0.33
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.33
|Бундгаард Филип
|2
|0.33
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.17
|Греве Матиас
|1
|0.17
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Судзуки Юито
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|2 (1)
|0.33
|Туре Мохамед
|1
|0.17
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.17
|Данхо Флориан
|1
|0.17
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.17
|Энггаард Мэдс
|1
|0.17
|Кэмпбелл Норман
|1
|0.17
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Брондбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
3
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3
Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2
Результаты матчей
Брондбю
Раннерс
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|17 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2