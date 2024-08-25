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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Брондбю
2:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
34' Гол
Кэмпбелл Норман
49' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
1:1
72' Гол
Дивкович Марко
79' Желтая карточка
Sabil Hansen
2:1
82' Гол
Квистгарден Матиас
87' Желтая карточка
Васс Даниэль
2:2
88' Гол
Хег Даниэль
90'+8

Ход матча

34'
0:1
Кэмпбелл Норман
(Нордли Симен Болькан)
49'
 
Бьёркенгрен Йон
59'
Валлис Николай
Бундгаард Филип
 
59'
Дивкович Марко
Себулонсен Себастьян
 
64'
 
Туре Мохамед
Tammer Bany Odeh
64'
 
Одей Стивен
Кэмпбелл Норман
71'
 
Sabil Hansen
Mike Themsen
72'
Дивкович Марко
(Noah Nartey)
1:1
79'
 
Sabil Hansen
82'
Квистгарден Матиас
(Валлис Николай)
2:1
84'
 
Abdul Hakim Sulemana
Нордли Симен Болькан
84'
 
Laurits Raun Pedersen
Рёмер Андре
87'
Васс Даниэль
 
87'
Омойджуфано Охи
Судзуки Юито
 
87'
Лауритсен Расмус
Алвес Фредерик
 
88'
2:2
Хег Даниэль
(Дюр Николас)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 715 Количество передач 361
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
35
Noah
Nartey
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
11
Бундгаард
Филип
36
Квистгарден
Матиас
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
9
Нордли
Симен
Болькан
30
Mike
Themsen
19
Tammer
Bany
Odeh
Брондбю
3-4-2-1
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

34 матча

82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.6%
26.5%
5.9%
23 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

52 матча

53.8%
25%
21.2%
28 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.6%
40.4%
25%
18 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

44.2%
34.6%
21.2%
23 победы 18 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

41
52

Голов в среднем за матч

1.64
1.93

Среднее время на гол

54
46

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

77
81

Голов в среднем за матч

1.48
1.56

Тотал матчей

2.5
49
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 4 0.67
Clement Bischoff 2 0.33
Йебоа Эммануэль 2 0.33
Бундгаард Филип 2 0.33
Дивкович Марко 1 0.17
Себулонсен Себастьян 1 0.17
Греве Матиас 1 0.17
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Судзуки Юито 0 0
Noah Nartey 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 2 (1) 0.33
Кэмпбелл Норман 2 0.33
Туре Мохамед 1 0.17
Tammer Bany Odeh 1 0.17
Данхо Флориан 1 0.17
Хег Даниэль 1 0.17
Лауэнборг Фредерик 1 0.17
Энггаард Мэдс 1 0.17
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Брондбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
3
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3
Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2

Результаты матчей

Брондбю
Раннерс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брондбю: 66%, Раннерс: 34%.
  • 97'
    Одей Стивен из команды Раннерс в офсайде
  • 97'
    Туре Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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