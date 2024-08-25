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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Стандард
1:0
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
60' Красная карточка
Плат Брайан
69' Желтая карточка
Simion Michez
1:0
72' Пенальти
Soufiane Benjdida
78' Желтая карточка
Кагро Велат
90'+7
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
8
Прайс
Айзек
32
Куавита
Леандро
21
Soufiane
Benjdida
71
Матияш
Давор
4
Плат
Брайан
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
75
Simion
Michez
28
Вейманс
Марко
18
Сануси
Райан
47
Кагро
Велат
8
Хендерсон
Эван
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
Стандард
3-4-2-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Беерсхот-Вильрейк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:0
К
2:0
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булат Марко 1 0.2
Soufiane Benjdida 1 (1) 0.2
Фосси Марлон 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.4
Шиманга Катуку 1 0.2
Хендерсон Эван 1 0.2
Кейта Чарли 1 0.2
Верлинден Тибо 0 0
Маттис Эрве 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Лоуренс Генри 0 1
О'Нил Эйден 1 0
Булат Марко 1 0
Прайс Айзек 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Simion Michez 2 0
Плат Брайан 0 1
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Рейнерс Том 1 0
Вейманс Марко 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Стандард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0
Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0
Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0

Результаты матчей

Стандард
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стандард
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 5 3 0 2 6 - 3 9
4.
Дендер
 5 2 2 1 10 - 7 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стандард
 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
8.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
10.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
12.
Кортрейк
 0:1 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Кортрейк
 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Дендер Joedrick Pupe 3
Стандард Хаутекит Ибе 3
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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