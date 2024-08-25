Тур: 5. Стадион: Морис Дюфран.
1:0
Конец матча
0'
60' Красная карточкаПлат Брайан
69' Желтая карточкаSimion Michez
1:0
72' ПенальтиSoufiane Benjdida
78' Желтая карточкаКагро Велат
90'+7
Ход матча
60'
69'
72'
78'
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
71
Матияш
Давор
18
Сануси
Райан
47
Кагро
Велат
27
Кейта
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
-
-
22 Oscar Vargas
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Стандард
Беерсхот-Вильрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булат Марко
|1
|0.2
|Soufiane Benjdida
|1 (1)
|0.2
|Фосси Марлон
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.4
|Шиманга Катуку
|1
|0.2
|Хендерсон Эван
|1
|0.2
|Кейта Чарли
|1
|0.2
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Маттис Эрве
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Лоуренс Генри
|0
|1
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Булат Марко
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Рейнерс Том
|1
|0
|Вейманс Марко
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
0
Стандард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0
Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0
Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0
Результаты матчей
Стандард
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стандард
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 5
|6
|12.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|3