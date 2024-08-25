Тур: 5. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
10'
1:0
59'
30
Коне
Мохамед
95
Кейта
Чейк
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
19
Ферри
Начо
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|4 (1)
|0.8
|Бернье Антуан
|1
|0.2
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.2
|Зоргане Адем
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|1
|0.2
|Канеко Такуро
|1
|0.2
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.2
|Ферри Начо
|1
|0.2
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|4
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Петрис Жереми
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
|Кейта Чейк
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1
АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 5
|6
|12.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3
|Стандард
|Хаутекит Ибе
|3
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|3