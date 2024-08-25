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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 6800
Спортинг Шарлеруа
1:0
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
10' Гол
Хейманс Дан
59' Желтая карточка
Андреу Стелиос
61' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
87' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
90' Желтая карточка
Амброз Тьерри
90'+7
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
95
Кейта
Чейк
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
10
Баджи
Юссуф
31
Гуннарссон
Патрик
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Бруно
Массимо
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
2
Райан
Алебиосу
68
Амброз
Тьерри
19
Ферри
Начо
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 4 (1) 0.8
Бернье Антуан 1 0.2
Гуагон Парфэйт 1 0.2
Зоргане Адем 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 1 0.2
Канеко Такуро 1 0.2
Мампасси Марк Рене 1 0.2
Ферри Начо 1 0.2
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Этьен 4 0
Хейманс Дан 2 0
Петрис Жереми 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Бернье Антуан 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Кейта Чейк 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампасси Марк Рене 1 1
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Канеко Такуро 2 0
Abdelkahar Kadri 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Спортинг Шарлеруа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Спортинг Шарлеруа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1
АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Вестерло
 5 3 1 1 13 - 10 10
3.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 0 2 6 - 3 9
4.
Дендер
 5 2 2 1 10 - 7 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стандард
 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Генк
 4 2 1 1 8 - 8 7
8.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
10.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
12.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Генк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Вестерло
 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Дендер Joedrick Pupe 3
Стандард Хаутекит Ибе 3
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Адем Зоргане сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Хейманс Дан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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