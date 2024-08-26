Тур: 20.
2:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
9'
1:0
50'
2:0
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Норд ГуставНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
13 Adam Stroud
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Сундсвалль
Оддевольд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.2
|Энгблум Понтус
|2
|0.1
|Норд Густав
|2
|0.1
|Паломино Марсело
|1
|0.05
|Monir Jelassi
|1
|0.05
|Бурман Маркус
|1
|0.05
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|0.45
|Каллудра Лиридон
|3
|0.15
|Крезич Даниэль
|2
|0.1
|Gabriel Sandberg
|2
|0.1
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|3
|1
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Philip Engelbrektsson
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Оддевольд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
8
Сундсвалль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Оддевольд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
1
8
Сундсвалль
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Оддевольд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
7
54%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
3
27%
4
20%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
3
15%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 13
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
3
25%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
16
22
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
3
19%
2
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
6
27%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
10
45%
76-90
Пропущено
29
32
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
5
17%
7
22%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
2
7%
7
22%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
10
34%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2
Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Оддевольд
Точный счет
1:3
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
73
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
316
811
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3
|20
|11
|5
|4
|33 - 22
|38
|2.
|2:1
|20
|9
|8
|3
|35 - 22
|35
|3.
|20
|10
|4
|6
|34 - 23
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|5.
|20
|9
|6
|5
|30 - 18
|33
|6.
|19
|9
|5
|5
|25 - 14
|32
|7.
|20
|7
|5
|8
|21 - 28
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|3:1
|20
|7
|4
|9
|29 - 29
|25
|10.
|20
|6
|6
|8
|22 - 28
|24
|11.
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|12.
|1:2
|20
|6
|5
|9
|30 - 29
|23
|13.
|0:2
|20
|5
|7
|8
|23 - 33
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|2:0
|20
|5
|4
|11
|16 - 31
|19
|16.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|2:1
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|1:3
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|8.
|2:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|12.
|3:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|1:2
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|15.
|0:2
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|1:3
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|4.
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|5.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|6.
|3:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|10.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|13 - 22
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|2:0
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5