  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 20.
Сундсвалль
3:0
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
9' Гол
Норд Густав
2:0
50' Гол
Бенгтссон Йохан
3:0
75' Гол в свои ворота
Oscar Berntsson
81' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
88' Желтая карточка
Philip Engelbrektsson
90'+4
1
Ольссон
Йонас
XI
23
Hugo
Aviander
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
11
Карстрем
Йеспер
15
Паломино
Марсело
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
5
Олссон
Деннис
14
Бенгтссон
Йохан
17
Норд
Густав
1
Armin
Ibrahimovic
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
3
Pontus
Johansson1
20
Adam
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
17
Olle
Kjellman
Olblad
16
Noa
Bernhardtz
10
Каллудра
Лиридон
8
Oscar
Berntsson
22
Йоханссон
Юлиус
Сундсвалль
3-5-2
Оддевольд
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Оддевольд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.25
Бенгтссон Йохан 4 0.2
Энгблум Понтус 2 0.1
Норд Густав 2 0.1
Паломино Марсело 1 0.05
Monir Jelassi 1 0.05
Бурман Маркус 1 0.05
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 9 (1) 0.45
Каллудра Лиридон 3 0.15
Крезич Даниэль 2 0.1
Gabriel Sandberg 2 0.1
Linus Tornblad 1 0.05
Oscar Berntsson 1 0.05
Philip Engelbrektsson 1 0.05
Alexander Almqvist 1 0.05
Noa Bernhardtz 1 0.05
Olle Kjellman Olblad 1 0.05
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Marc Manchon 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Monir Jelassi 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Hugo Aviander 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Yaqub Finey 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 6 0
Аль-Хамлави Ассад 3 0
Oscar Berntsson 2 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Philip Engelbrektsson 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Оддевольд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9
Сундсвалль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

1
8
Сундсвалль
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Оддевольд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
7
50%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
25%
5
23%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
4
33%
3
14%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
3
25%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
6
33%
10
43%
76-90

Пропущено

30
34
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
5
17%
8
24%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
2
7%
8
24%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
10
33%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2
Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Оддевольд

Точный счет

1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
8
0.5
Больше Меньше
7
4
1
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
14
6
4
16
1.5
8
12
2
18
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 20 9 8 3 36 - 22 35
3.
Сандвикен
 20 10 4 6 34 - 23 34
4.
Хельсинборг
 19 9 6 4 27 - 19 33
5.
Эстер
 20 9 6 5 30 - 18 33
6.
Браге
 19 9 5 5 25 - 14 32
7.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Варберг БоИС
 20 7 4 9 30 - 29 25
10.
Эстерсунд
 20 6 6 8 22 - 28 24
11.
Эребру
 19 6 5 8 25 - 25 23
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 20 5 4 11 17 - 31 19
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
3.
Дегерфорс
 10 6 3 1 22 - 11 21
4.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 10 5 3 2 18 - 10 18
8.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
9.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
10.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
11.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (3)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Бенгтссон Йохан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Паломино Марсело сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Норд Густав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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