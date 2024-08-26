Тур: 20.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолНорд Густав
2:0
50' ГолБенгтссон Йохан
3:0
75' Гол в свои воротаOscar Berntsson
81' Желтая карточкаKojo Peprah Oppeng
88' Желтая карточкаPhilip Engelbrektsson
90'+4
Ход матча
9'
1:0
50'
2:0
75'
3:0
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Норд ГуставНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
13 Adam Stroud
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Сундсвалль
Оддевольд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.25
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.2
|Энгблум Понтус
|2
|0.1
|Норд Густав
|2
|0.1
|Паломино Марсело
|1
|0.05
|Monir Jelassi
|1
|0.05
|Бурман Маркус
|1
|0.05
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|0.45
|Каллудра Лиридон
|3
|0.15
|Крезич Даниэль
|2
|0.1
|Gabriel Sandberg
|2
|0.1
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Philip Engelbrektsson
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Оддевольд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
9
Сундсвалль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Оддевольд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
1
8
Сундсвалль
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Оддевольд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
7
50%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
25%
5
23%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
4
18%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
4
33%
3
14%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
3
25%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
5
28%
2
9%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
6
33%
10
43%
76-90
Пропущено
30
34
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
5
17%
8
24%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
2
7%
8
24%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
10
33%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0
Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Оддевольд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2
Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Оддевольд
Точный счет
1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
1:3
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
37
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
28
Больше Меньше
74
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
146
416
812
218
119
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (3)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|8 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5