Тур: 6. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 5816 Главный судья: Кехлет Якоб
0'
18' Желтая карточкаАбубакари Малик
0:0
28' Не забитый пенальтиАбубакари Малик
1:0
57' ГолБюрги Николас
90' Желтая карточкаРадич Стипе
90'+6
Ход матча
18'
28'
0:0
57'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
336 Количество передач 511
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Радич
Стипе
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Люнгбю
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Среднее время на гол
55
74
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|4
|0.67
|Йенсен Исак
|2
|0.33
|Гроннинг Йеппе
|2 (1)
|0.33
|Аниембе Даниэль
|1
|0.17
|Бюрги Николас
|1
|0.17
|Sergio Andrade
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.17
|Амон Джонатан
|1
|0.17
|Санграв Лаудж
|1
|0.17
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Винтер Каспер
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Люнгбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
0
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
15%
4
44%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1
Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0
Результаты матчей
Виборг
Люнгбю
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Виборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|4 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2