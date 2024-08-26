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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5816 Главный судья: Кехлет Якоб
Виборг
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
18' Желтая карточка
Абубакари Малик
0:0
28' Не забитый пенальти
Абубакари Малик
1:0
57' Гол
Бюрги Николас
90' Желтая карточка
Радич Стипе
90'+6

Ход матча

18'
 
Абубакари Малик
28'
0:0
Абубакари Малик
32'
Srdjan Kuzmic
Гроннинг Йеппе
 
54'
 
Michael Opoku
Абубакари Малик
57'
Бюрги Николас
(Sergio Andrade)
1:0
67'
 
Варминг Магнус
Baptiste Rolland
78'
Thomas Joergensen
Jakob Nielsen
 
78'
Charly Horneman
Sergio Andrade
 
88'
 
Ромер Марсель
Санграв Лаудж
88'
Ибрагим Саид
Йенсен Исак
 
90'
Радич Стипе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 336 Количество передач 511
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
31
Крумрай
Йонас
4
Baptiste
Rolland
23
Грегор
Паскаль
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
14
Санграв
Лаудж
13
Винтер
Каспер
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
Виборг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Люнгбю

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Среднее время на гол

55
74

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.67
Йенсен Исак 2 0.33
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.33
Аниембе Даниэль 1 0.17
Бюрги Николас 1 0.17
Sergio Andrade 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.17
Амон Джонатан 1 0.17
Санграв Лаудж 1 0.17
Йенсен Магнус 0 0
Винтер Каспер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 2 0
Винтер Каспер 2 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Люнгбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Виборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
0
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
15%
4
44%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1
Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0

Результаты матчей

Виборг
Люнгбю

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Виборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Виборг
 6 1 2 3 10 - 13 5
10.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
11.
Люнгбю
 6 0 2 4 3 - 9 2
12.
Вайле
 6 0 0 6 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5816 болельщиков
  • 96'
    Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Контроль мяча: Виборг: 39%, Люнгбю: 61%.
  • 96'
    Контроль мяча: Виборг: 40%, Люнгбю: 60%.
  • 96'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю.
  • 95'
    Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ромер Марсель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 94'
    Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Радич Стипе из команды Виборг получает желтую после опасной игры.
  • 93'
    Радич Стипе из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Michael Opoku пострадал.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Michael Opoku. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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