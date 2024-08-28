Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Оласагасти Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Алавес

83' Умар Садик не смог попасть в створ ударом издали

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Гуриди Хон из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Г О О О О Л - Мартинес Антонио III первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

77' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

76' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

70' Удар от ворот произведет Алавес

70' Браис Мендес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

69' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гуриди Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Санчес Мануэль

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Гомес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Гуриди Хон получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Стоичков Хуан из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Алавес

51' Субименди Мартин не смог попасть в створ ударом издали

49' Джон Мартин Висенте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Муса Диарра ослабляет давление, выбив мяч.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 32220 болельщиков

49' Матч возобновлен

49' Рефери не любит споров - именно за это Реббах Абдеррахман сейчас получил желтую

48' Стоичков Хуан получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Стоичков Хуан пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

47' Удар от ворот произведет Алавес