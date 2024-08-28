Тур: 3. Стадион: Реале Арена. Зрители: 32220 Главный судья: Санчес Хосе
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПачеко Хон
29' Красная карточкаОярсабаль Микель
1:0
32' ГолБраис Мендес
36' Желтая карточкаСубельдия Игор
1:1
45' ПенальтиВильялибре Асьер
48' Желтая карточкаСтоичков Хуан
49' Желтая карточкаРеббах Абдеррахман
1:2
77' ГолМартинес Антонио
90' Желтая карточкаСивера Антонио
90' Желтая карточкаСанчес Мануэль
90' Желтая карточкаКубо Такефуса
90' Желтая карточкаДжон Мартин Висенте
90'+8
Ход матча
16'
29'
32'
1:0
36'
45'
1:1
48'
77'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
350 Количество передач 304
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
23
Браис
Мендес
17
Гомес
Серхио
16
Новоа
Уго
36
Адриан
Пика
22
Диарра
Мусса
18
Гуриди
Хон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
32 Фрага АйторВратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Новоа УгоЗащитник
- Защитник
-
36 Адриан ПикаЗащитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Алавес
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.64
0.92
Среднее время на гол
54
97
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.33
0.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
105
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.33
|Кубо Такефуса
|1
|0.33
|Субименди Мартин
|1
|0.33
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|1
|0.33
|Мартинес Антонио III
|1
|0.33
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.33
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
|Арамбуру Хон
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седлар Александр
|1
|1
|Сивера Антонио
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Конечни Томас
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Абкар Абделькабир
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Алавес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1
Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Алавес
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Райо Вальекано
|Сисс Пате
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Алавес
Исход игры
Реал Сосьедад
96.5% (110)
Ничья
1.8% (2)
Алавес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.1% (48)
1:0 Реал Сосьедад
25.4% (29)
2:0 Реал Сосьедад
19.3% (22)
3:1 Реал Сосьедад
4.4% (5)
3:2 Реал Сосьедад
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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