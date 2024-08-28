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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 32220 Главный судья: Санчес Хосе
Реал Сосьедад
1:2
Конец матча
Алавес
0'
16' Желтая карточка
Пачеко Хон
29' Красная карточка
Оярсабаль Микель
1:0
32' Гол
Браис Мендес
36' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:1
45' Пенальти
Вильялибре Асьер
48' Желтая карточка
Стоичков Хуан
49' Желтая карточка
Реббах Абдеррахман
1:2
77' Гол
Мартинес Антонио
90' Желтая карточка
Сивера Антонио
90' Желтая карточка
Санчес Мануэль
90' Желтая карточка
Кубо Такефуса
90' Желтая карточка
Джон Мартин Висенте
90'+8

Ход матча

16'
Пачеко Хон
 
29'
Оярсабаль Микель
 
32'
Браис Мендес
(Гомес Серхио)
1:0
36'
Субельдия Игор
 
45'
1:1
Вильялибре Асьер
46'
Джон Мартин Висенте
Пачеко Хон
 
46'
 
Стоичков Хуан
Бенавидес Карлос
48'
 
Стоичков Хуан
49'
 
Реббах Абдеррахман
63'
 
Санчес Мануэль
Диарра Мусса
63'
 
Кике Гарсия
Вильялибре Асьер
66'
Умар Садик
Бекер Шеральдо
 
70'
 
Мартинес Антонио
Реббах Абдеррахман
77'
1:2
Мартинес Антонио
81'
Туррьентес Беньят
Субельдия Игор
 
81'
Марин Пабло
Браис Мендес
 
81'
Оласагасти Хон
Гомес Серхио
 
90'
 
Сивера Антонио
90'
 
Бланко Антонио
Висенте Карлос
90'
 
Санчес Мануэль
90'
Кубо Такефуса
 
90'
Джон Мартин Висенте
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 350 Количество передач 304
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Реал Сосьедад 96.5% (110)
X 1.8% (2)
Алавес 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
12
Хави
Лопеc
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
17
Гомес
Серхио
10
Оярсабаль
Микель
11
Бекер
Шеральдо
1
Сивера
Антонио
16
Новоа
Уго
5
Абкар
Абделькабир
36
Адриан
Пика
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
23
Бенавидес
Карлос
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
9
Вильялибре
Асьер
Реал Сосьедад
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Алавес

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
0.92

Среднее время на гол

54
97

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.33
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
105

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.33
Кубо Такефуса 1 0.33
Субименди Мартин 1 0.33
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 1 0.33
Мартинес Антонио III 1 0.33
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.33
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Арамбуру Хон 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Конечни Томас 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Алавес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Алавес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1
Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Алавес

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Реал Сосьедад 96.5% (110)
    X 1.8% (2)
    Алавес 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Алавес

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    96.5% (110)
    Ничья
    1.8% (2)
    Алавес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    53.21% (58)
    Нет
    46.79% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.1% (48)
    1:0 Реал Сосьедад
    25.4% (29)
    2:0 Реал Сосьедад
    19.3% (22)
    3:1 Реал Сосьедад
    4.4% (5)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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