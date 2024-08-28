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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 21'
Валенсия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 112
Атлетик Б 71.4% (80)
X 21.4% (24)
Валенсия 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
1.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
32
Adama
Boiro
31
Хаурегисар
Микель
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Джало
Альваро
12
Гурусета
Горка
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Пепелу
6
Гильямон
Уго
22
Риоха
Луис
11
Мир
Рафа
9
Дуро
Уго
Атлетик Б
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
КК
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.42
1.05

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.37
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 2 (1) 0.67
Гурусета Горка 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.33
Дуро Уго 1 0.33
Мир Рафа 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Хаурегисар Микель 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Пепелу 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1
Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Валенсия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Леганес
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вальядолид
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Леганес
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Леганес
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вальядолид
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Атлетик Б 71.4% (80)
    X 21.4% (24)
    Валенсия 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    71.4% (80)
    Ничья
    21.4% (24)
    Валенсия
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    46.4% (52)
    1:1 Ничья
    17.9% (20)
    1:0 Атлетик Б
    14.3% (16)
    1:2 Валенсия
    5.4% (6)
    2:0 Атлетик Б
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Атлетик Б
    1.8% (2)
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