Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Москера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хорошую попытку сделал Уильямс Нико . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

78' Гильямон Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Пепелу из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Прадос Беньят получил желтую карточку от судьи

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Прадос Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Валенсия

62' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сегодняшная посещаемость составляет 48644 болельщиков

47' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника