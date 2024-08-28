Тур: 3. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 48644 Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
23' Желтая карточкаМир Рафа
26' Желтая карточкаМоскера Кристиан
1:0
45' ГолПрадос Беньят
69' Желтая карточкаПрадос Беньят
90' Желтая карточкаФулкье Димитри
90'+5
Ход матча
23'
26'
45'
1:0
69'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
420 Количество передач 417
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Adama
Boiro
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
11
Мир
Рафа
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Adama BoiroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Уильямс НикоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
27 Эгилус УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Арес МалкомПолузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
-
11 Мир РафаНападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Техон МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Iker Cordoba
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Валенсия
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
1.11
Среднее время на гол
68
81
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.42
1.05
Среднее время на гол
63
85
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
1.37
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|2 (1)
|0.67
|Прадос Беньят
|1
|0.33
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гурусета Горка
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.33
|Дуро Уго
|1
|0.33
|Мир Рафа
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|2
|0
|Прадос Беньят
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Хаурегисар Микель
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Пепелу
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1
Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Валенсия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Райо Вальекано
|Сисс Пате
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Валенсия
Исход игры
Атлетик Б
71.4% (80)
Ничья
21.4% (24)
Валенсия
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
46.4% (52)
1:1 Ничья
17.9% (20)
1:0 Атлетик Б
14.3% (16)
1:2 Валенсия
5.4% (6)
2:0 Атлетик Б
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:1 Атлетик Б
1.8% (2)
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