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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 48644 Главный судья: Гонсалес Пабло
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Валенсия
0'
23' Желтая карточка
Мир Рафа
26' Желтая карточка
Москера Кристиан
1:0
45' Гол
Прадос Беньят
69' Желтая карточка
Прадос Беньят
90' Желтая карточка
Фулкье Димитри
90'+5

Ход матча

23'
 
Мир Рафа
26'
 
Москера Кристиан
45'
Прадос Беньят
(Де Маркос Оскар)
1:0
58'
Уильямс Нико
Джало Альваро
 
59'
 
Алмейда Андре
Мир Рафа
69'
Прадос Беньят
 
70'
Весга Микель
Прадос Беньят
 
70'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
70'
Мартон Хавьер
Гурусета Горка
 
79'
Лекуе Иньиго
Adama Boiro
 
82'
 
Герра Хавьер
Пепелу
82'
 
Техон Мартин
Лопес Диего
89'
 
Гомес Даниэль
Дуро Уго
89'
 
Корреа Тьерри
Васкес Хесус
90'
 
Фулкье Димитри

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 420 Количество передач 417
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Атлетик Б 71.4% (80)
X 21.4% (24)
Валенсия 7.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
32
Adama
Boiro
31
Хаурегисар
Микель
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Джало
Альваро
12
Гурусета
Горка
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Пепелу
6
Гильямон
Уго
22
Риоха
Луис
11
Мир
Рафа
9
Дуро
Уго
Атлетик Б
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.9%
36.8%
34.3%
11 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
КК
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
1.11

Среднее время на гол

68
81

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.42
1.05

Среднее время на гол

63
85

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

1.37
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 2 (1) 0.67
Прадос Беньят 1 0.33
Де Маркос Оскар 0 0
Гурусета Горка 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.33
Дуро Уго 1 0.33
Мир Рафа 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 0
Прадос Беньят 2 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0
Хаурегисар Микель 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Пепелу 1 0
Москера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1
Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Валенсия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Атлетик Б 71.4% (80)
    X 21.4% (24)
    Валенсия 7.1% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    71.4% (80)
    Ничья
    21.4% (24)
    Валенсия
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    46.4% (52)
    1:1 Ничья
    17.9% (20)
    1:0 Атлетик Б
    14.3% (16)
    1:2 Валенсия
    5.4% (6)
    2:0 Атлетик Б
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Атлетик Б
    1.8% (2)
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