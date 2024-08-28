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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Alejandro Quintero Gonzalez Главный судья: Alejandro Quintero
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 21'
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Франкеза Энрик

Ход матча

17'
 
Франкеза Энрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 108
Вальядолид 68.5% (74)
X 26.9% (29)
Леганес 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вальядолид
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бойомо
Флавьян
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
20
Юрич
Станко
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
7
Силла
Мамаду
11
Моро
Рауль
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
11
Круз
Хуан
8
Сиссе
Сейдуба
24
Julian
Chicco
17
Неу
Иван
15
Франкеза
Энрик
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Вальядолид
4-3-3
Леганес
4-5-1

История личных встреч

Вальядолид
Леганес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
ТМК
4:1
С
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
2:4
КК
1:0
КК
1:2
ТМК
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
96

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 0.33
Дьедью Амат 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.67
Франкеза Энрик 1 0.33
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Иван 1 0
Андре Маркос 1 0
Роза Лукас 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Хуан 1 0
Розье Валентен 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1
Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0
Леганес
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Леганес

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Леганес
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вальядолид
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Леганес
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Леганес
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Вальядолид
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Весь список
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    Прогнозы 108
    Вальядолид 68.5% (74)
    X 26.9% (29)
    Леганес 4.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Леганес
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леганес

    Исход игры
    Вальядолид
    69.1% (76)
    Ничья
    26.4% (29)
    Леганес
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Вальядолид
    32.7% (36)
    2:1 Вальядолид
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    25.5% (28)
    2:0 Вальядолид
    5.5% (6)
    1:2 Леганес
    1.8% (2)
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