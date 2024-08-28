Тур: 3. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 21764 Главный судья: Alejandro Quintero Gonzalez Главный судья: Alejandro Quintero
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаФранкеза Энрик
45' Желтая карточкаPaulo Pezzolano
46' Желтая карточкаНеу Иван
69' Желтая карточкаГонсалес Серхио VI
82' Желтая карточкаСаэнс Хорхе
83' Желтая карточкаОскар Родригес
90' Желтая карточкаЮрич Станко
90'+6
Ход матча
17'
45'
46'
82'
83'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
493 Количество передач 360
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
11
Моро
Рауль
11
Круз
Хуан
17
Неу
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
11 Моро РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
30 Часко РаульЗащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
32 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Раба ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсиа ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 _Alvin
-
Главный тренер: Borja Jimenez
История личных встреч
Вальядолид
Леганес
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Среднее время на гол
65
144
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
96
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|1
|0.33
|Дьедью Амат
|0
|0
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|2
|0.67
|Франкеза Энрик
|1
|0.33
|Оскар Родригес
|0
|0
|Неу Иван
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Юрич Станко
|1
|0
|Роза Лукас
|1
|0
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оскар Родригес
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Розье Валентен
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Вальядолид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1
Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0
Леганес
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1
Результаты матчей
Вальядолид
Леганес
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Леганес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Райо Вальекано
|Сисс Пате
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леганес
Исход игры
Вальядолид
69.1% (76)
Ничья
26.4% (29)
Леганес
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
32.7% (36)
2:1 Вальядолид
29.1% (32)
1:1 Ничья
25.5% (28)
2:0 Вальядолид
5.5% (6)
1:2 Леганес
1.8% (2)
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