Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Оскар Родригес бьет со штрафного в створ, но Карл Хайн держит все под контролем

87' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Розье Валентен из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Брашанац Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Розье Валентен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Рефери не любит споров - именно за это Оскар Родригес сейчас получил желтую

82' Саэнс Хорхе получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Леганес

82' Матч возобновлен

80' Моро Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Санчес Иван из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Сориано Хуан взял и забрал мяч на выходе

73' Гонсалес Серхио VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Леганес

71' Месегер Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Моро Рауль из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Леганес

67' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Роза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Вальядолид

61' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

61' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Моро Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Круз Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Леганес идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Моро Рауль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Вальядолид

52' Амалла Селим нанес удар головой, но Хуан Сориано спокойно отбил мяч.

52' Моро Рауль из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сегодняшная посещаемость составляет 21764 болельщиков

46' Неу Иван получил желтую карточку от судьи