  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 21764 Главный судья: Alejandro Quintero Gonzalez Главный судья: Alejandro Quintero
Вальядолид
0:0
Конец матча
Леганес
0'
17' Желтая карточка
Франкеза Энрик
45' Желтая карточка
Paulo Pezzolano
46' Желтая карточка
Неу Иван
69' Желтая карточка
Гонсалес Серхио VI
82' Желтая карточка
Саэнс Хорхе
83' Желтая карточка
Оскар Родригес
90' Желтая карточка
Юрич Станко
90'+6

Ход матча

17'
 
Франкеза Энрик
45'
Paulo Pezzolano
 
46'
 
Оскар Родригес
Франкеза Энрик
46'
 
Неу Иван
62'
Латаса Хуан
Силла Мамаду
 
62'
Санчес Иван
Дьедью Амат
 
62'
Месегер Виктор
Перес Кике
 
65'
 
Брашанац Дарко
Сиссе Сейдуба
65'
 
Роберто Лопес
Круз Хуан
69'
 
Гонсалес Серхио VI
71'
 
Мунир Эль-Хаддади
Julian Chicco
81'
Андре Маркос
Моро Рауль
 
82'
 
Саэнс Хорхе
83'
 
Оскар Родригес
85'
 
Тапия Ренато
Неу Иван
90'
Чуки
Амалла Селим
 
90'
Юрич Станко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 493 Количество передач 360
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Вальядолид 69.1% (76)
X 26.4% (29)
Леганес 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бойомо
Флавьян
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
20
Юрич
Станко
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
7
Силла
Мамаду
11
Моро
Рауль
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
11
Круз
Хуан
17
Неу
Иван
24
Julian
Chicco
8
Сиссе
Сейдуба
15
Франкеза
Энрик
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Вальядолид
4-3-3
Леганес
4-5-1

История личных встреч

Вальядолид
Леганес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
ТМК
4:1
С
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
2:4
КК
1:0
КК
1:2
ТМК
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Среднее время на гол

65
144

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
96

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 0.33
Дьедью Амат 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.67
Франкеза Энрик 1 0.33
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 1 0
Санчес Иван 1 0
Андре Маркос 1 0
Юрич Станко 1 0
Роза Лукас 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оскар Родригес 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Розье Валентен 1 0
Неу Иван 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Вальядолид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1
Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0
Леганес
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1

Результаты матчей

Вальядолид
Леганес

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Райо Вальекано Сисс Пате 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Вальядолид 69.1% (76)
    X 26.4% (29)
    Леганес 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Леганес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Леганес

    Исход игры
    Вальядолид
    69.1% (76)
    Ничья
    26.4% (29)
    Леганес
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Вальядолид
    32.7% (36)
    2:1 Вальядолид
    29.1% (32)
    1:1 Ничья
    25.5% (28)
    2:0 Вальядолид
    5.5% (6)
    1:2 Леганес
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный