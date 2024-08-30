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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Люнгбю
1:0
Конец матча
Вайле
0'
1:0
21' Гол
Амон Джонатан
48' Желтая карточка
Ювара Муса
52' Желтая карточка
Велков Стефан
66' Желтая карточка
William Kumado
84' Желтая карточка
Kristian Kirkegaard
90'+7

Ход матча

21'
Амон Джонатан
(Tobias Storm)
1:0
23'
Магнуссон Сайвар-Атли
Baptiste Rolland
 
46'
 
Kristian Kirkegaard
Ван Брюген Дамиан
46'
 
Christian Groendal
Эммануилидис Димитриос
46'
Лиссенс Лукас
Хамалайнен Брайан
 
48'
 
Ювара Муса
52'
 
Велков Стефан
58'
Ромер Марсель
Варминг Магнус
 
66'
William Kumado
 
70'
 
Хетеми Лундрим
Леуритсен Тобиас
70'
 
Нгбакото Йени
Ювара Муса
80'
 
Альборнос Миико
Йенсен Ричард
84'
 
Kristian Kirkegaard
89'
Peter Langhoff
Санграв Лаудж
 
89'
Классен Леон
Амон Джонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 437 Количество передач 470
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
31
Крумрай
Йонас
4
Baptiste
Rolland
23
Грегор
Паскаль
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
7
William
Kumado
11
Варминг
Магнус
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
1
Векич
Игор
13
Велков
Стефан
14
Ван
Брюген
Дамиан
29
Йенсен
Ричард
59
Marius
Elvius
8
Леуритсен
Тобиас
5
Барри
Хамза
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
17
Эммануилидис
Димитриос
Люнгбю
3-4-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Люнгбю
Вайле

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.2

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.29
Гюткьяер Фредерик 1 0.14
Санграв Лаудж 1 0.14
Йенсен Магнус 0 0
Винтер Каспер 0 0
Tobias Storm 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.43
Барри Хамза 1 0.14
Эммануилидис Димитриос 1 0.14
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 2 0
Винтер Каспер 2 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велков Стефан 3 0
Барри Хамза 2 0
Ювара Муса 2 0
Колингер Денис 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Christian Groendal 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

2
0
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вайле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
44%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2
Вайле
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1
Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0

Результаты матчей

Люнгбю
Вайле

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
2.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
4.
Брондбю
 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Виборг
 6 1 2 3 10 - 13 5
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Весь список
  • 96'
    William Kumado из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 96'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Абубакари Малик из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Ромер Марсель из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
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