Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Хорошую попытку сделал Амон Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Рефери не любит споров - именно за это Kristian Kirkegaard сейчас получил желтую

84' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Абубакари Малик получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Абубакари Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Elvius получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Marius Elvius на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

74' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Абубакари Малик получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Абубакари Малик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Ювара Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Christian Gammelgaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' William Kumado получил желтую карточку от судьи

65' Удар от ворот произведет Люнгбю

65' Велков Стефан не смог попасть в створ ударом издали

65' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Чолина Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Люнгбю

61' Christian Gammelgaard из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Крумрай Йонас взял и забрал мяч на выходе

59' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Вайле

52' Велков Стефан получил желтую карточку от судьи

52' Крумрай Йонас взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

51' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хорошую попытку сделал Christian Gammelgaard . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Винтер Каспер бьет со штрафного в створ, но Игор Векич держит все под контролем

48' Ювара Муса получил желтую карточку от судьи

47' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.