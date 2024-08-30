Тур: 7. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Реддер Миккель
0'
1:0
21' ГолАмон Джонатан
48' Желтая карточкаЮвара Муса
52' Желтая карточкаВелков Стефан
66' Желтая карточкаWilliam Kumado
84' Желтая карточкаKristian Kirkegaard
90'+7
Ход матча
21'
1:0
48'
52'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
437 Количество передач 470
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Tobias
Storm
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
-
20 Классен ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хюйбер ЛукаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Вайле
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.2
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.29
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.14
|Санграв Лаудж
|1
|0.14
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Винтер Каспер
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.43
|Барри Хамза
|1
|0.14
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.14
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велков Стефан
|3
|0
|Барри Хамза
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вайле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
2
0
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вайле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
44%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
7
41%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2
Вайле
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1
Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0
Результаты матчей
Люнгбю
Вайле
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|4 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2