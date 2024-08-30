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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 3216 Главный судья: Сагги Рохит
КФУМ Осло
2:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
4' Желтая карточка
Robin Rasch
23' Желтая карточка
Uba Charles
45' Желтая карточка
Антонио Владимиро
63' Вторая желтая карточка
Антонио Владимиро
1:0
65' Пенальти
Robin Rasch
74' Желтая карточка
Frederik Elkaer
2:0
88' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
90'+6

Ход матча

4'
Robin Rasch
 
23'
 
Uba Charles
45'
 
Антонио Владимиро
46'
 
Карлсбакк Маркус
Крюгор Кевин Мартин
63'
 
Антонио Владимиро
65'
Robin Rasch
1:0
66'
Диоманде Адама
Obilor Denzel Okeke
 
74'
 
Frederik Elkaer
75'
Remi Svindland
Sverre Hakami Sandal
 
78'
 
Болли Матис
Осен Йермунд
78'
 
Jabir Abdihakim Ali
Ольсен Томас
84'
Teodor Berg Haltvik
Robin Rasch
 
84'
 
Ларссон Эрик
Uba Charles
88'
Johannes Hummelvoll-Nunez
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 515 Количество передач 442
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
22
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
25
Sverre
Hakami
Sandal
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
11
Obilor
Denzel
Okeke
1
Stefan
Hagerup
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
30
Фосс
Сандер
Моэн
11
Frederik
Elkaer
55
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
КФУМ Осло
3-4-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Лиллестрём

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
1:2
К
1:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.45
Носа Даль Петтер 5 0.25
Robin Rasch 2 (1) 0.1
Simen Hestnes 2 0.1
Haakon Hoseth 2 0.1
Mame Mor Ndiaye 2 0.1
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 7 (3) 0.33
Китолано Эрик 3 0.14
Гарнас Эспен 3 0.14
Лундему Мариус 2 0.1
Габриэльсен Рубен 2 0.1
Осен Йермунд 1 0.05
Frederik Elkaer 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Ибрахимай Илльдрен 1 0.05
Фосс Сандер Моэн 1 0.05
Антонио Владимиро 1 0.05
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 3 1
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Носа Даль Петтер 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 4 0
Гарнас Эспен 4 0
Лундему Мариус 3 0
Китолано Эрик 3 0
Uba Charles 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Frederik Elkaer 1 0
August Karlin 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лиллестрём
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
5
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
16

Упущенные победы

15
8
КФУМ Осло
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Лиллестрём
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
19

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
7
37%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
1
13%
5
24%
76-90

Забито

27
24
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
1
4%
6
25%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Пропущено

23
40
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 19
4
17%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
5
22%
6
15%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5

Результаты матчей

КФУМ Осло
Лиллестрём

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
4
1.5
4
7
2
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
8
7
13
1.5
8
13
3
17
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 20 9 3 8 32 - 32 30
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 20 4 6 10 20 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
15.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Антонио Владимиро получил желтую карточку от судьи
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    • 23'
      Uba Charles получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Robin Rasch получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 2:0 Лиллестрём онлайн

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