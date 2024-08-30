Тур: 21. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 3216 Главный судья: Сагги Рохит
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаRobin Rasch
23' Желтая карточкаUba Charles
45' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
63' Вторая желтая карточкаАнтонио Владимиро
1:0
65' ПенальтиRobin Rasch
74' Желтая карточкаFrederik Elkaer
2:0
88' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
90'+6
Ход матча
4'
23'
65'
1:0
74'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
515 Количество передач 442
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Лиллестрём
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.45
|Носа Даль Петтер
|5
|0.25
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.1
|Simen Hestnes
|2
|0.1
|Haakon Hoseth
|2
|0.1
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.1
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|7 (3)
|0.33
|Китолано Эрик
|3
|0.14
|Гарнас Эспен
|3
|0.14
|Лундему Мариус
|2
|0.1
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.1
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Frederik Elkaer
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.05
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.05
|Антонио Владимиро
|1
|0.05
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|3
|1
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Uba Charles
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Frederik Elkaer
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лиллестрём
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
5
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
16
Упущенные победы
15
8
КФУМ Осло
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Лиллестрём
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
19
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
7
37%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
3
38%
2
10%
61-75
1
13%
5
24%
76-90
Забито
27
24
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
1
4%
6
25%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Пропущено
23
40
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 19
4
17%
4
10%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
5
22%
6
15%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5
Результаты матчей
КФУМ Осло
Лиллестрём
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
29
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
74
54
47
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
138
713
813
317
219
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4