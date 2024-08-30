  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Генк
0:0
Первый тайм: 43'
Вестерло
0'
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Вестерло
4.30
Реклама, zenit.win
4.30
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
6
Matte
Smets
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
17
Грошовски
Патрик
20
Konstantinos
Karetsas
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
14
Сор
Коллинс
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
46
Arthur
Piedfort
34
Хасполат
Догукан
18
Йоу
Гриффин
77
Алькосер
Хосимар
7
Сайяд
Аллахьяр
9
Фриган
Матия
Генк
4-2-3-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Вестерло

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПДА
2:3
К
0:1
ПДА
6:1
ТМК
2:1
ЛП
0:4
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
PU
0:3
PU
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.2
1.54

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 4 0.8
Стеккерс Ярне 2 (2) 0.4
Грошовски Патрик 1 0.2
Куэста Карлос 1 0.2
Сор Коллинс 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.5
Стассин Лукас 2 0.33
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.33
Хасполат Догукан 1 0.17
Рейнолдс Брайан 1 0.17
Мадсен Николас 1 (1) 0.17
Фриган Матия 1 0.17
Алькосер Хосимар 1 0.17
Luka Vuskovic 1 0.17
Сидорчук Сергей 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 0 1
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 3 0
Хасполат Догукан 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фриган Матия 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1
Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1

Результаты матчей

Генк
Вестерло

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Генк
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 0:0 6 3 2 1 13 - 10 11
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 0 2 6 - 3 9
4.
Дендер
 5 2 2 1 10 - 7 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Стандард
 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Генк
 0:0 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
10.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
12.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Мехелен
 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 0:0 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Генк
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Мехелен
 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Дендер
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Вестерло
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Генк
 0:0 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 3
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Дендер Joedrick Pupe 3
Стандард Хаутекит Ибе 3
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Вестерло
4.30
Реклама, zenit.win
4.30
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 0:0 Вестерло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Генк
Вестерло
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный