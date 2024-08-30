Тур: 6. Стадион: Чегека Арена. Зрители: 17518
0'
53' Желтая карточкаАлькосер Хосимар
55' Желтая карточкаKonstantinos Karetsas
79' Желтая карточкаTuur Rommens
1:0
81' ГолЗаттльбергер Николас
82' Желтая карточкаСидорчук Сергей
90' Желтая карточкаХасполат Догукан
90' Желтая карточкаЗигерс Рубин
90'+4
Ход матча
53'
79'
81'
82'
90'
90'
90'
14
Сор
Коллинс
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раф Смекенс
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Генк
Вестерло
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.2
1.54
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.52
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
59
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|4
|0.8
|Стеккерс Ярне
|2 (2)
|0.4
|Грошовски Патрик
|1
|0.2
|Куэста Карлос
|1
|0.2
|Заттльбергер Николас
|1
|0.2
|Сор Коллинс
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.5
|Стассин Лукас
|2
|0.33
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.33
|Хасполат Догукан
|1
|0.17
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.17
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.17
|Фриган Матия
|1
|0.17
|Алькосер Хосимар
|1
|0.17
|Luka Vuskovic
|1
|0.17
|Сидорчук Сергей
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|0
|1
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|4
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Алькосер Хосимар
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1
Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1
Результаты матчей
Генк
Вестерло
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Генк
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
23
33
14
24
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|3
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3