Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АГФ Орхус будет все-таки засчитан.

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Jacob Andersen выиграл воздушное противоборство у Хардер Конрад

87' Levy Nene из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Jacob Andersen заработал фол

85' Levy Nene оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Норшеланн

79' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую

76' Хогсберг Лукас получил желтую карточку от судьи

75' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

74' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

73' Норшеланн контролирует мяч.

72' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хэй Лукас выиграл воздушное противоборство у Jacob Andersen.

69' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Норшеланн контролирует мяч.

65' Доржелес Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Тобиас Бех получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Сертдемир Зидан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норшеланн контролирует мяч.

60' Эгели Синдре Валле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Норшеланн контролирует мяч.

57' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Линкс Гифт получил травму и заменен. Jacob Andersen выходит на поле.

57' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

57' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

55' Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О Л - Андерсон Микаэль наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

51' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает с левой ноги!

47' Норшеланн контролирует мяч.

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника