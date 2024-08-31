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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 14280 Главный судья: Кристофферсен Мадс
АГФ Орхус
4:2
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Ингвартсен Маркус
1:1
11' Гол
Беньямин Нюгрен
1:2
16' Гол
Эгели Синдре Валле
44' Желтая карточка
Каль Эрик
2:2
49' Гол
Бех Тобиас
3:2
53' Гол
Андерсон Микаэль
63' Желтая карточка
Сертдемир Зидан
65' Желтая карточка
Бех Тобиас
65' Желтая карточка
Доржелес Марио
76' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
76' Желтая карточка
Хогсберг Лукас
4:2
89' Гол
Тингагер Фредерик
90'+9

Ход матча

10'
Ингвартсен Маркус
1:0
11'
1:1
Беньямин Нюгрен
(Хардер Конрад)
16'
1:2
Эгели Синдре Валле
(Хэй Лукас)
44'
Каль Эрик
 
46'
 
Хогсберг Лукас
Хансен Киан
49'
Бех Тобиас
(Андерсон Микаэль)
2:2
53'
Андерсон Микаэль
(Поульсен Николай)
3:2
57'
Якоб Андерсен
Линкс Гифт
 
63'
 
Сертдемир Зидан
65'
Бех Тобиас
 
65'
 
Доржелес Марио
66'
 
Хансен Мадс
Сертдемир Зидан
76'
 
Тверсков Йеппе
76'
 
Хогсберг Лукас
77'
 
Марксен Эрик
Тверсков Йеппе
77'
 
Levy Nene
Ингвартсен Маркус
79'
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
 
79'
Tobias Bach
Йенсен-Эббью Йонас
 
89'
Тингагер Фредерик
(Беихмо Феликс)
4:2
90'
Luka Callo
Поульсен Николай
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 361 Количество передач 447
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
21
Сертдемир
Зидан
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
9
Хардер
Конрад
14
Эгели
Синдре
Валле
АГФ Орхус
3-5-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Норшелланн

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

57 матчей

35.1%
22.8%
42.1%
20 побед 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.8%
33.3%
36.9%
17 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:3
СД
7:2
К
1:0
К
2:3
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

92
87

Голов в среднем за матч

1.61
1.53

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.86
Бех Тобиас 4 0.57
Мадсен Мадс Эмиль 4 0.57
Андерсон Микаэль 2 0.29
Линкс Гифт 2 0.29
Беихмо Феликс 1 0.14
Тингагер Фредерик 1 0.14
Поульсен Николай 0 0
Каль Эрик 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 3 0.43
Беньямин Нюгрен 3 0.43
Хардер Конрад 2 0.29
Ингвартсен Маркус 2 0.29
Анкерсен Петер 1 0.14
Антман Оливер 1 0.14
Хансен Мадс 1 0.14
Вилладсен Оливер 0 0
Хэй Лукас 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Поульсен Николай 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
4
44%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
5
36%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3

Результаты матчей

АГФ Орхус
Норшелланн

Точный счет

1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
2
2
3
1
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
4
3
2.5
2
5
4
3
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
2.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
3.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Брондбю
 6 3 2 1 13 - 7 11
5.
Копенгаген
 6 3 2 1 11 - 7 11
6.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Виборг
 6 1 2 3 10 - 13 5
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Бех Тобиас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14280 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 99'
    Хансен Йеспер из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Беньямин Нюгрен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Тактическая замена. Поульсен Николай уходит с поля и его заменяет Luka Calloe
  • 98'
    Tobias Bach из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 94'
      Каль Эрик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 94'
      Фредерик Брандоф из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Levy Nene из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Jacob Andersen пострадал.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 93'
      Шанс! Тобиас Бех из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 92'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус подал угловой слева.
    • 92'
      Марксен Эрик успешно блокирует удар.
    • 92'
      Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 46'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 45'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Каль Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Каль Эрик из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Эгели Синдре Валле.
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 42'
      Эгели Синдре Валле задерживает мяч рукой
    • 41'
      Хансен Йеспер из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 39'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 36'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 31'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 31'
      Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 30'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 29'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Хардер Конрад должен был забить с этой позиции.
    • 29'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Ингвартсен Маркус нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.
    • 29'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 28'
      Йенсен-Эббью Йонас выиграл воздушное противоборство у Доржелес Марио.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Каль Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 25'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 24'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 23'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 22'
      Йенсен-Эббью Йонас выиграл воздушное противоборство у Хардер Конрад.
    • 21'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 20'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 19'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Хэй Лукас сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле забивает с левой ноги!
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Беньямин Нюгрен удалось забить из легкой позиции.
    • 11'
      Хардер Конрад сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
    • 11'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 10'
      Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 10'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Мадсен Мадс Эмиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Доржелес Марио из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 7'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 5'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 4'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Хэй Лукас выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 2'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      АГФ Орхус начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 4:2 Норшелланн онлайн

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