Тур: 7. Стадион: Ceres Park. Зрители: 14280 Главный судья: Кристофферсен Мадс
4:2
Конец матча
0'
1:0
10' Гол в свои воротаИнгвартсен Маркус
1:1
11' ГолБеньямин Нюгрен
1:2
16' ГолЭгели Синдре Валле
44' Желтая карточкаКаль Эрик
2:2
49' ГолБех Тобиас
3:2
53' ГолАндерсон Микаэль
63' Желтая карточкаСертдемир Зидан
65' Желтая карточкаБех Тобиас
65' Желтая карточкаДоржелес Марио
76' Желтая карточкаТверсков Йеппе
76' Желтая карточкаХогсберг Лукас
4:2
89' ГолТингагер Фредерик
90'+9
Ход матча
10'
11'
1:1
16'
1:2
44'
49'
2:2
53'
63'
65'
65'
76'
76'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
361 Количество передач 447
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Tobias Bach
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
История личных встреч
АГФ Орхус
Норшелланн
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
57 матчей
35.1%
22.8%
42.1%
20 побед 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.3%
45.6%
35.1%
11 побед 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.8%
33.3%
36.9%
17 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.56
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
92
87
Голов в среднем за матч
1.61
1.53
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.86
|Бех Тобиас
|4
|0.57
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0.57
|Андерсон Микаэль
|2
|0.29
|Линкс Гифт
|2
|0.29
|Беихмо Феликс
|1
|0.14
|Тингагер Фредерик
|1
|0.14
|Поульсен Николай
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|3
|0.43
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.43
|Хардер Конрад
|2
|0.29
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.29
|Анкерсен Петер
|1
|0.14
|Антман Оливер
|1
|0.14
|Хансен Мадс
|1
|0.14
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хэй Лукас
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Поульсен Николай
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Доржелес Марио
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
4
44%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
5
36%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
5
25%
2
14%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
2
10%
1
7%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Результаты матчей
АГФ Орхус
Норшелланн
Точный счет
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
43
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|4 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|4 (1)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2