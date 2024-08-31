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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Арсенал
1:1
Второй тайм: 72'
Брайтон
0'
1:0
38' Гол
Хаверц Кай
42' Желтая карточка
Райс Деклан
43' Желтая карточка
Fabian Huerzeler
45' Желтая карточка
Парти Томас
49' Вторая желтая карточка
Райс Деклан
1:1
58' Гол
Педро Жоао
70' Желтая карточка
Тимбер Юрриен
70' Желтая карточка
Минте Янкуба

Ход матча

17'
 
Аяри Ясин
Милнер Джеймс
38'
Хаверц Кай
(Сака Букайо)
1:0
42'
Райс Деклан
 
43'
 
Fabian Huerzeler
45'
Парти Томас
 
49'
Райс Деклан
 
58'
1:1
Педро Жоао
59'
Калафьори Риккардо
Троссар Леандро
 
70'
Тимбер Юрриен
 
70'
 
Минте Янкуба
72'
 
Рюттер Жоржиньо
Минте Янкуба
72'
 
Эступиньян Первис
Вельтман Йоел

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 184 Количество передач 199
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 132
Арсенал 90.9% (120)
X 6.8% (9)
Брайтон 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Брайтон
6.05
7.50
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9.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
12
Тимбер
Юрриен
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
41
Хиншелвуд
Джек
6
Милнер
Джеймс
20
Балеба
Карлос
17
Минте
Янкуба
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Арсенал
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.89

Среднее время на гол

72
47

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
54

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.67
Сака Букайо 1 0.33
Троссар Леандро 1 0.33
Парти Томас 1 0.33
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 2 0.67
Митома Каору 1 0.33
Адингра Симон 1 0.33
Педро Жоао 1 0.33
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 1
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0
Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0
КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Брайтон
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
3.
Арсенал
 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Арсенал Хаверц Кай 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    71'
    Вельтман присел на газон, держась за заднюю поверхность бедра, врачи "Брайтона" появляются на поле.
  • Желтая карточка
    70'
    Тимбер получает предупреждение за жесткий фол против Минте на фланге.
  • Угловой
    69'
    Угловой с правого фланга подает Аяри, однако мяч прилетает точно в руки Райе.
  • 68'
    Митома с левого края простреливает в направлении Уэлбека, которому пробить в падении не удается.
  • 67'
    Добираются потихоньку команды до середины второго тайма, однако добавляют в Англии арбитры много, так что играть еще наверняка не менее получаса.
  • 65'
    Добрались лондонцы до чужой штрафной площади, Эдегор прострелил с правого края, однако оборона "Брайтона" на месте.
  • Угловой
    64'
    Быстрый розыгрыш углового не принес остроты у ворот "Арсенала", вторым темпом Райя ловит мяч после навеса Хилшенвуда.
  • 63'
    Митома врывается в штрафную с левого края и простреливает в направлении Уэлбека, которого в подкате опережает Салиба.
  • 61'
    25 на 75 по владению мячом в последние 10 минут, то есть после удаления Райса, вообще не думает про атаку "Арсенал".
  • 60'
    Продолжает "Брайтон" давление на ворота хозяев, Аяри отметился ударом с радиуса штрафной, но в створ не попал.
  • Замена
    59'
    Риккардо Калафьори появился на поле вместо Леандро Троссара.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЖОАО ПЕДРО!
    Минте после отличной передачи Данка вывалился на рандеву с Райей, Давид парировал удар соперника, а первым на добивание успел Жоао Педро!
  • 56'
    Максимально "Арсенал" сбивает темп в эти минуты. Интересно, что замены в центр поля Артета пока не делает.
  • Офсайд
    55'
    Минте обработал непростой мяч после диагонали на правый фланг, но у новичка "Брайтона" зафиксирован офсайд.
  • 53'
    Хилшенвуд с левого края штрафной исполняет неудачный заброс к линии вратарской, Райя спокойно мяч забирает.
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    • 52'
      Вельтман подобрал мяч после вынос Тимбера, но удар голландца пришелся в защитника, как и следующая попытка Балебы.
    • 51'
      Явно сейчас рисунок игры поменяется, "Брайтон" сразу же приступает к осаде финальной трети поля лондонцев.
    • Жёлтая и сразу красная
      49'
      "Арсенал" остается в меньшинстве! Райс помешал сопернику быстро разыграть штрафной и получил вторую желтую карточку!
    • Угловой
      47'
      Заблокированный удар Райса привел к угловому, Деклан от флажка навесил на дальнюю штангу, а Габриэл головой пробил мимо цели.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Снова "стандарт" в исполнении "Брайтона" не привел к опасному моменту, лондонцы с угрозой справились.
    • Желтая карточка
      45'
      Парти получает желтую карточку за фол на фланге против Жоао Педро.
    • 45'
      Троссар вошел в штрафную гостей с левого края и с правой пробил в ближний угол - Вербрюгген справился без особого труда.
    • Дополнительное время
      45'
      Штрафной "Брайтона" не принс никакой остроты. 4 минуты добавляет Крис Кавана.
    • Фол, нарушение
      44'
      Педро оказывается на газоне после фола со стороны Парти, штрафной на левом полуфланге зарабатывает "Брайтон".
    • Желтая карточка
      43'
      Желтой карточки удостоился и наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер, непонятно, чем был недоволен немец.
    • Желтая карточка
      42'
      Райс получил желтую карточку за грубый подкат под Вельтмана.
    • 41'
      Да, всё-таки класс исполнителей оказывает свою роль ближе к перерыву, посмотрим, чем ответит "Брайтон".
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАЙ ХАВЕРЦ!
      Сильный вынос вперед исполнил Райя, Сака после отскока от газона без касания переиграл защитника, далее исполнил передачу на Хаверца, который из-за пределов штрафной перебросил не успевшего на перехват Вербрюггена!
    • 38'
      Штрафной с правого фланга исполнили гости, однако Райя на выходе спокойно забрал мяч.
    • Офсайд
      36'
      Позиционная атака "Арсенала" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забирается Троссар.
    • 34'
      В целом игра воображение не поражает, очень аккуратно стараются действовать соперники по ходу первого тайма.
    • Травма, повреждение
      33'
      Сака получил повреждение в единоборстве с Хилшенвудом, однако арбитр даже фола не определил.
    • 32'
      В последние 10 минут "Брайтон" владеет мячом порядка 80 процентов игрового времени, меняется рисунок игры у нас.
    • 31'
      Еще одна атака "Брайтона" завершается ударом Митомы с левого края штрафной в касание - мяч проходит правее створа.
    • Угловой
      29'
      Первый свой угловой сегодня исполнили гости, однако в штрафной никакой остроты не возникло, а на фланге случился фол в атаке.
    • 28'
      А вот в конце позапрошлого сезона "Брайтон" на "Эмирейтс" разорвал соперника, отгрузив лондонцам три безответных мяча.
    • 27'
      Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" справился с "Брайтоном" дважды - 2:0 дома и 3:0 на выезде.
    • 25'
      Некоторое время "Брайтон" владел мячом в центре поля, но продвижения вперед у команды Хюрцелера практически нет.
    • Угловой
      23'
      Угловой исполнили лондонцы, после серии верховых единоборств Хавер ткнул мяч в створ ворот головой, но Вербрюгген справился спокойно.
    • 22'
      Эдегор возвращается на поле, травмы и замены норвежец избегает.
    • Травма, повреждение
      20'
      Теперь уже врачи "Арсенала" на поле, есть вопросы по состоянию Эдегора.
    • Офсайд
      19'
      Заброс по правому флангу на Хаверца исполнили хозяева поля, однако немец оказался в положении "вне игры".
    • 18'
      Эдегор после навеса с левого фланга пробивает в касание из центра штрафной, однако проблем у Вербрюггена не возникает.
    • Замена
      17'
      Ясин Аяри появляется на поле вместо Джеймса Милнера.
    • Травма, повреждение
      15'
      Есть проблемы со здоровьем у ветерана Милнера, врачи "Брайтона" появляются на газоне.
    • 14'
      Жоао Педро с левого фланга исполнил перевод на дальний край штрафной, Минте пробил головой в ближний угол, но Райя со второй попытки накрыл мяч.
    • Угловой
      12'
      Угловой с левого фланга подает Райс, на дальней штанге Габриэл боролся за верховой мяч, но арбитр в итоге определил удар от ворот.
    • 11'
      Снова Сака врывается в штрафную, обыгрывает защитника и простреливает в центр, но оборона "Брайтона" на месте.
    • 10'
      Настырно лезет в атаку "Арсенал", пока акцентированных ударов нет, но всё равно "Брайтону" приходится крайне тяжело.
    • Опасный момент
      8'
      Штрафной хозяевам не очень удался, вторым темпом Эдегор черпачком нашел на углу вратарской Сака, удар которого низом накрыд Вербрюгген!
    • Фол, нарушение
      7'
      Сака попытался войти в штрафную с правого края, однако Хиншелвуд очень вовремя успел завалить Букайо на газон.
    • 6'
      Троссар забрасывает мяч в штрафную в расчёте на Хаверца, однако снаряд пошел чересчур высоко.
    • 5'
      Жоао Педро обокрал соперника на чужой половине поля, однако передача в центр не прошла, вернули владение лондонцы.
    • 4'
      "Брайтон", в свою очередь, стартовал с выездной победы над "Эвертоном" (3:0), а во втором туре вырвал победу с домашней встрече с "МЮ" на пятой добавленной минуте.
    • 3'
      Сака прорвался в лицевую линию и уткнулся в Вербрюггена, дальше Райс по дуге направил мяч на дальнюю штангу, но удара по воротам пока нет.
    • 2'
      Напомним, что обе команды наряду с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" не теряли очков в двух стартовых турах. "Арсенал" с одинаковым счётом 2:0 одолел "Вулверхэмптон" дома и "Астон Виллу" на выезде.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    90.9% (120)
    Ничья
    6.8% (9)
    Брайтон
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    33.3% (44)
    2:0 Арсенал
    26.5% (35)
    3:1 Арсенал
    9.1% (12)
    1:0 Арсенал
    5.3% (7)
    3:0 Арсенал
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Брайтон
    1.5% (2)
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