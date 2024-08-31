Быстрый розыгрыш углового не принес остроты у ворот "Арсенала", вторым темпом Райя ловит мяч после навеса Хилшенвуда.

Добрались лондонцы до чужой штрафной площади, Эдегор прострелил с правого края, однако оборона "Брайтона" на месте.

Добираются потихоньку команды до середины второго тайма, однако добавляют в Англии арбитры много, так что играть еще наверняка не менее получаса.

Митома с левого края простреливает в направлении Уэлбека, которому пробить в падении не удается.

Угловой с правого фланга подает Аяри, однако мяч прилетает точно в руки Райе.

Тимбер получает предупреждение за жесткий фол против Минте на фланге.

Вельтман присел на газон, держась за заднюю поверхность бедра, врачи "Брайтона" появляются на поле.

Хилшенвуд с левого края штрафной исполняет неудачный заброс к линии вратарской, Райя спокойно мяч забирает.

Минте обработал непростой мяч после диагонали на правый фланг, но у новичка "Брайтона" зафиксирован офсайд.

Максимально "Арсенал" сбивает темп в эти минуты. Интересно, что замены в центр поля Артета пока не делает.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЖОАО ПЕДРО! Минте после отличной передачи Данка вывалился на рандеву с Райей, Давид парировал удар соперника, а первым на добивание успел Жоао Педро!

Продолжает "Брайтон" давление на ворота хозяев, Аяри отметился ударом с радиуса штрафной, но в створ не попал.

25 на 75 по владению мячом в последние 10 минут, то есть после удаления Райса, вообще не думает про атаку "Арсенал".

Митома врывается в штрафную с левого края и простреливает в направлении Уэлбека, которого в подкате опережает Салиба.

Заблокированный удар Райса привел к угловому, Деклан от флажка навесил на дальнюю штангу, а Габриэл головой пробил мимо цели.

"Арсенал" остается в меньшинстве! Райс помешал сопернику быстро разыграть штрафной и получил вторую желтую карточку!

Явно сейчас рисунок игры поменяется, "Брайтон" сразу же приступает к осаде финальной трети поля лондонцев.

Вельтман подобрал мяч после вынос Тимбера, но удар голландца пришелся в защитника, как и следующая попытка Балебы.

Троссар вошел в штрафную гостей с левого края и с правой пробил в ближний угол - Вербрюгген справился без особого труда.

Парти получает желтую карточку за фол на фланге против Жоао Педро.

Снова "стандарт" в исполнении "Брайтона" не привел к опасному моменту, лондонцы с угрозой справились.

44' Педро оказывается на газоне после фола со стороны Парти, штрафной на левом полуфланге зарабатывает "Брайтон".

43' Желтой карточки удостоился и наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер, непонятно, чем был недоволен немец.

42' Райс получил желтую карточку за грубый подкат под Вельтмана.

41' Да, всё-таки класс исполнителей оказывает свою роль ближе к перерыву, посмотрим, чем ответит "Брайтон".

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КАЙ ХАВЕРЦ!

Сильный вынос вперед исполнил Райя, Сака после отскока от газона без касания переиграл защитника, далее исполнил передачу на Хаверца, который из-за пределов штрафной перебросил не успевшего на перехват Вербрюггена!

38' Штрафной с правого фланга исполнили гости, однако Райя на выходе спокойно забрал мяч.

36' Позиционная атака "Арсенала" завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забирается Троссар.

34' В целом игра воображение не поражает, очень аккуратно стараются действовать соперники по ходу первого тайма.

33' Сака получил повреждение в единоборстве с Хилшенвудом, однако арбитр даже фола не определил.

32' В последние 10 минут "Брайтон" владеет мячом порядка 80 процентов игрового времени, меняется рисунок игры у нас.

31' Еще одна атака "Брайтона" завершается ударом Митомы с левого края штрафной в касание - мяч проходит правее створа.

29' Первый свой угловой сегодня исполнили гости, однако в штрафной никакой остроты не возникло, а на фланге случился фол в атаке.

28' А вот в конце позапрошлого сезона "Брайтон" на "Эмирейтс" разорвал соперника, отгрузив лондонцам три безответных мяча.

27' Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" справился с "Брайтоном" дважды - 2:0 дома и 3:0 на выезде.

25' Некоторое время "Брайтон" владел мячом в центре поля, но продвижения вперед у команды Хюрцелера практически нет.

23' Угловой исполнили лондонцы, после серии верховых единоборств Хавер ткнул мяч в створ ворот головой, но Вербрюгген справился спокойно.

22' Эдегор возвращается на поле, травмы и замены норвежец избегает.

20' Теперь уже врачи "Арсенала" на поле, есть вопросы по состоянию Эдегора.

19' Заброс по правому флангу на Хаверца исполнили хозяева поля, однако немец оказался в положении "вне игры".

18' Эдегор после навеса с левого фланга пробивает в касание из центра штрафной, однако проблем у Вербрюггена не возникает.

17' Ясин Аяри появляется на поле вместо Джеймса Милнера.

15' Есть проблемы со здоровьем у ветерана Милнера, врачи "Брайтона" появляются на газоне.

14' Жоао Педро с левого фланга исполнил перевод на дальний край штрафной, Минте пробил головой в ближний угол, но Райя со второй попытки накрыл мяч.

12' Угловой с левого фланга подает Райс, на дальней штанге Габриэл боролся за верховой мяч, но арбитр в итоге определил удар от ворот.

11' Снова Сака врывается в штрафную, обыгрывает защитника и простреливает в центр, но оборона "Брайтона" на месте.

10' Настырно лезет в атаку "Арсенал", пока акцентированных ударов нет, но всё равно "Брайтону" приходится крайне тяжело.

8' Штрафной хозяевам не очень удался, вторым темпом Эдегор черпачком нашел на углу вратарской Сака, удар которого низом накрыд Вербрюгген!

7' Сака попытался войти в штрафную с правого края, однако Хиншелвуд очень вовремя успел завалить Букайо на газон.

6' Троссар забрасывает мяч в штрафную в расчёте на Хаверца, однако снаряд пошел чересчур высоко.

5' Жоао Педро обокрал соперника на чужой половине поля, однако передача в центр не прошла, вернули владение лондонцы.

4' "Брайтон", в свою очередь, стартовал с выездной победы над "Эвертоном" (3:0), а во втором туре вырвал победу с домашней встрече с "МЮ" на пятой добавленной минуте.

3' Сака прорвался в лицевую линию и уткнулся в Вербрюггена, дальше Райс по дуге направил мяч на дальнюю штангу, но удара по воротам пока нет.

2' Напомним, что обе команды наряду с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" не теряли очков в двух стартовых турах. "Арсенал" с одинаковым счётом 2:0 одолел "Вулверхэмптон" дома и "Астон Виллу" на выезде.