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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Арсенал
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 46
Арсенал 89.1% (41)
X 6.5% (3)
Брайтон 4.3% (2)
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Арсенал
Ничья
Брайтон
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Арсенал
Брайтон

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.89

Среднее время на гол

72
47

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
54

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 1 0.5
Хаверц Кай 1 0.5
Троссар Леандро 1 0.5
Парти Томас 1 0.5
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 2 1
Митома Каору 1 0.5
Адингра Симон 1 0.5
Педро Жоао 1 0.5
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдегор Мартин 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Райс Деклан 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0
Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0
КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 4 часа 27 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 46
    Арсенал 89.1% (41)
    X 6.5% (3)
    Брайтон 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брайтон
    6.05
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    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    89.4% (42)
    Ничья
    6.4% (3)
    Брайтон
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    38.3% (18)
    2:1 Арсенал
    27.7% (13)
    3:1 Арсенал
    6.4% (3)
    1:2 Брайтон
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    3:0 Арсенал
    4.3% (2)
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