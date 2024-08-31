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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 38805 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Эвертон
2:3
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
50' Гол
Кин Майкл
2:0
57' Гол
Калверт-Льюин Доминик
76' Желтая карточка
Семеньо Антуан
76' Желтая карточка
Кин Майкл
2:1
87' Гол
Семеньо Антуан
2:2
90' Гол
Кук Льюис
90' Желтая карточка
Ироэгбунам Тим
2:3
90' Гол
Синистерра Луис
90'+8

Ход матча

50'
Кин Майкл
(Калверт-Льюин Доминик)
1:0
57'
Калверт-Льюин Доминик
(Макнил Дуайт)
2:0
65'
 
Скотт Алекс
Эванилсон
66'
 
Уттара Данго
Кристи Райан
66'
 
Синистерра Луис
Керкез Милош
76'
 
Семеньо Антуан
76'
Кин Майкл
 
77'
 
Хёйсен Дин
Сенеси Маркос
77'
 
Смит Адам
Араухо Хулиан
83'
Дукуре Абдулай
Ндиайе Ильман
 
87'
2:1
Семеньо Антуан
(Уттара Данго)
88'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
90'
2:2
Кук Льюис
(Синистерра Луис)
90'
Ироэгбунам Тим
 
90'
2:3
Синистерра Луис
(Клюйверт Джастин)

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 335 Количество передач 369
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Эвертон 57.5% (69)
X 30.8% (37)
Борнмут 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
42
Ироэгбунам
Тим
27
Гуэйе
Идрисса
11
Харрисон
Джек
10
Ндиайе
Ильман
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
13
Аррисабалага
Кепа
22
Араухо
Хулиан
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
Эвертон
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Борнмут

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.22

Среднее время на гол

37
73

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.22
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.31
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

38
75

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 1 0.33
Кин Майкл 1 0.33
Макнил Дуайт 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 2 0.67
Кук Льюис 1 0.33
Тавернер Маркус 1 0.33
Синистерра Луис 0 0
Уттара Данго 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 0 1
Тарковски Джеймс 1 0
Кин Майкл 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ираола Андони 1 0
Кристи Райан 1 0
Кук Льюис 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1
Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2
Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2

Результаты матчей

Эвертон
Борнмут

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 38805 болельщиков
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Тавернер Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эвертон: 48%, Борнмут: 52%.
  • 96'
    Клюйверт Джастин из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Борнмут пытается что-то создать.
  • 96'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эвертон 57.5% (69)
    X 30.8% (37)
    Борнмут 11.7% (14)
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    Где смотреть матч Эвертон 2:3 Борнмут онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 2:3 Борнмут

    Исход игры
    Эвертон
    57.5% (69)
    Ничья
    30.8% (37)
    Борнмут
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    28.3% (34)
    1:1 Ничья
    26.7% (32)
    1:0 Эвертон
    17.5% (21)
    2:0 Эвертон
    6.7% (8)
    1:2 Борнмут
    5.8% (7)
    3:1 Эвертон
    2.5% (3)
    0:1 Борнмут
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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