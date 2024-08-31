Тур: 3. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 38805 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
1:0
50' ГолКин Майкл
2:0
57' ГолКалверт-Льюин Доминик
76' Желтая карточкаСеменьо Антуан
76' Желтая карточкаКин Майкл
2:1
87' ГолСеменьо Антуан
2:2
90' ГолКук Льюис
90' Желтая карточкаИроэгбунам Тим
2:3
90' ГолСинистерра Луис
90'+8
Ход матча
50'
57'
65'
76'
76'
87'
2:1
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
335 Количество передач 369
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
75 Диксон РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Борнмут
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.22
Среднее время на гол
37
73
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.22
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.31
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
38
75
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.33
|Кин Майкл
|1
|0.33
|Макнил Дуайт
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|2
|0.67
|Кук Льюис
|1
|0.33
|Тавернер Маркус
|1
|0.33
|Синистерра Луис
|0
|0
|Уттара Данго
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|0
|1
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ираола Андони
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1
Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2
Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2
Результаты матчей
Эвертон
Борнмут
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Мадуэке Нони
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2 (1)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 2:3 Борнмут
Исход игры
Эвертон
57.5% (69)
Ничья
30.8% (37)
Борнмут
11.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
28.3% (34)
1:1 Ничья
26.7% (32)
1:0 Эвертон
17.5% (21)
2:0 Эвертон
6.7% (8)
1:2 Борнмут
5.8% (7)
3:1 Эвертон
2.5% (3)
0:1 Борнмут
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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