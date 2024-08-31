Тур: 3. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
10
Пакета
Лукас
82
Льюис
Рико
11
Доку
Жереми
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Сити
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед
29 матчей
3.4%
96.6%
0 побед 1 ничья 28 побед
Первый тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 25 побед
39 матчей
10.3%
17.9%
71.8%
4 победы 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
2.6%
33.3%
64.1%
1 победа 13 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.65
0.63
Среднее время на гол
138
142
Всего голов
45
46
Голов в среднем за матч
2.37
2.3
Среднее время на гол
38
39
Всего голов
58
58
Голов в среднем за матч
1.49
1.49
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|1
|0.5
|Боуэн Джаррод
|1
|0.5
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.5
|Килман Макс
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.5
|Ковачич Матео
|1
|0.5
|Савио III
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соучек Томаш
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грилиш Джек
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Результаты матчей
Вест Хэм
Манчестер Сити
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Мадуэке Нони
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2 (1)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Манчестер Сити
95.8% (115)
Тотал 2.5
Больше
80.91% (89)
Меньше
19.09% (21)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40.8% (49)
1:3 Манчестер Сити
24.2% (29)
0:2 Манчестер Сити
15% (18)
0:3 Манчестер Сити
2.5% (3)
1:4 Манчестер Сити
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Манчестер Сити
1.7% (2)
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