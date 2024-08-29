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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Вест Хэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 39
Вест Хэм 0% (0)
X 5.1% (2)
Манчестер Сити 94.9% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Сити
7.05
7.00
1.43
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Вест Хэм
Манчестер Сити

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Сити

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 0 побед

29 матчей

3.4%
96.6%
0 побед 1 ничья 28 побед

Первый тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 25 побед

39 матчей

10.3%
17.9%
71.8%
4 победы 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

2.6%
33.3%
64.1%
1 победа 13 ничьих 25 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.65
0.63

Среднее время на гол

138
142

Всего голов

45
46

Голов в среднем за матч

2.37
2.3

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

58
58

Голов в среднем за матч

1.49
1.49

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Пакета Лукас 1 (1) 0.5
Килман Макс 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 (1) 2
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Ковачич Матео 1 0.5
Савио III 0 0
Силва Бернарду 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 1 0
Пакета Лукас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грилиш Джек 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Сити

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Ипсвич
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лестер
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Эвертон Янг Эшли 1
Ньюкасл Шёр Фабиан 1
Брайтон Милнер Джеймс 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 39
    Вест Хэм 0% (0)
    X 5.1% (2)
    Манчестер Сити 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.05
    7.00
    1.43
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    0% (0)
    Ничья
    5.1% (2)
    Манчестер Сити
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    35.9% (14)
    1:3 Манчестер Сити
    20.5% (8)
    0:2 Манчестер Сити
    15.4% (6)
    0:3 Манчестер Сити
    7.7% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    5.1% (2)
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    Вест Хэм
    Манчестер Сити
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