Тур: 3. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Кут Дэвид
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Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Астон Вилла
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.88
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.86
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|1
|0.5
|Фас Ваут
|1
|0.5
|Фатаву Абдул
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|1
|0.5
|Онана Амаду
|1
|0.5
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэйли Леон
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0
Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2
Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Результаты матчей
Лестер
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лестер
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|4
|Челси
|Мадуэке Нони
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|2
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|2
|Эвертон
|Янг Эшли
|1
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1
|Брайтон
|Милнер Джеймс
|1
Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
Исход игры
Лестер
38.1% (16)
Ничья
26.2% (11)
Астон Вилла
35.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
78.95% (30)
Нет
21.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
23.8% (10)
2:1 Лестер
21.4% (9)
1:1 Ничья
19% (8)
1:0 Лестер
7.1% (3)
2:0 Лестер
4.8% (2)
0:1 Астон Вилла
4.8% (2)
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