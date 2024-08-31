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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 29918 Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
1:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
9' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
1:0
10' Гол
Вуд Крис
1:1
12' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
32' Желтая карточка
Гомес Жоао
40' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
45' Желтая карточка
Гомеш Тоти
53' Желтая карточка
Лемина Марио
78' Желтая карточка
О'Нил Гари
90' Желтая карточка
Андерсон Эллиот
90' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
90'+11

Ход матча

9'
 
Беллегард Жан-Рикнер
10'
Вуд Крис
(Андерсон Эллиот)
1:0
12'
1:1
Беллегард Жан-Рикнер
(Лемина Марио)
32'
 
Гомес Жоао
40'
Сангаре Ибрахим
 
45'
 
Гомеш Тоти
53'
 
Лемина Марио
58'
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
 
60'
 
Дойл Томми
Гомес Жоао
60'
 
Хи-Чан Хван
Аит-Нури Раян
75'
 
Гуэдеш Гонсалу
Беллегард Жан-Рикнер
75'
 
Доэрти Мэтт
Семеду Нелсон
78'
 
О'Нил Гари
80'
Соса Рамон
Хадсон-Одои Каллум
 
86'
 
Андре
Ларсен Йорген
90'
Андерсон Эллиот
 
90'
Силва Жота
Эланга Энтони
 
90'
Авонийи Тайво
Андерсон Эллиот
 
90'
Гиббс-Уайт Морган
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 360 Количество передач 348
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ноттингем Форест 42.7% (50)
X 43.6% (51)
Вулверхэмптон 13.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
34
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
8
Андерсон
Эллиот
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
31
Джонстон
Сэм
22
Семеду
Нелсон
14
Москера
Йерсон
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
27
Беллегард
Жан-Рикнер
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
3
Аит-Нури
Раян
12
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:4
Ч
0:2
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
5:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.7

Среднее время на гол

72
52

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.5

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 2 0.67
Гиббс-Уайт Морган 1 0.33
Андерсон Эллиот 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.33
Ларсен Йорген 1 0.33
Кунья Матеус 1 0.33
Лемина Марио 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 2 0
Вуд Крис 1 0
Домингес Николас 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Уильямс Неко 1 0
Нуну Эшпириту Санту 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Гари 2 0
Гомес Жоао 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Лемина Марио 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Москера Йерсон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4
Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1
Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ноттингем Форест 42.7% (50)
    X 43.6% (51)
    Вулверхэмптон 13.7% (16)
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    Где смотреть матч Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    42.7% (50)
    Ничья
    43.6% (51)
    Вулверхэмптон
    13.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (44)
    2:1 Ноттингем Форест
    19.7% (23)
    1:0 Ноттингем Форест
    18.8% (22)
    1:2 Вулверхэмптон
    9.4% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.6% (3)
    2:0 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
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