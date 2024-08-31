Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

95' Томас Дойл не смог попасть в створ ударом издали

94' Сегодняшная посещаемость составляет 29918 болельщиков

93' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Томас Дойл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Тактическая замена. Эллиот Андерсон уходит с поля и его заменяет Авонийи Тайво

90' Эллиот Андерсон получил желтую карточку от судьи

90' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Кунья Матеус не смог попасть в створ ударом издали

87' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мурильо Джейсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Гиббс-Уайт Морган нанес удар головой, но Сэм Джонстон спокойно отбил мяч.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

81' Неко Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Соса Рамон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' О'Нил Гари получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

74' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Вуд Крис пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон ловит мяч

72' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Кунья Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Кунья Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Томас Дойл нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

65' Эллиот Андерсон из команды Ноттингем Форест подал угловой слева.

65' Вуд Крис нанес удар головой, но Сэм Джонстон спокойно отбил мяч.

65' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

60' Тактическая замена. Гомес Жоао уходит с поля и его заменяет Томас Дойл

60' Эланга Энтони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Эллиот Андерсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Эллиот Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Эллиот Андерсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лемина Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Жоао получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Гомес Жоао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника