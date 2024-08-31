Тур: 3. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 16955 Главный судья: Смит Джошуа
3:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаХарвуд-Беллис Тэйлор
29' Желтая карточкаМбеумо Брайан
1:0
43' ГолМбеумо Брайан
2:0
65' ГолМбеумо Брайан
3:0
69' ГолВисса Йоан
73' Желтая карточкаПиннок Итан
3:1
90' ГолСугавара Юкинари
90'+7
Ход матча
29'
43'
1:0
65'
2:0
69'
3:0
73'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
351 Количество передач 605
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
-
21 Тэйлор ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Стюарт РоссНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Саутгемптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|3
|1
|Висса Йоан
|2
|0.67
|Йенсен Матиас
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сугавара Юкинари
|1
|0.33
|Лаллана Адам
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Стивенс Джек
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4
Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0
Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Результаты матчей
Брентфорд
Саутгемптон
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Мадуэке Нони
|3
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|2 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|2 (1)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
|Фулхэм
|Кэрни Том
|2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 3:1 Саутгемптон
Исход игры
Брентфорд
66.7% (78)
Ничья
26.5% (31)
Саутгемптон
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
33.3% (39)
1:1 Ничья
23.9% (28)
1:0 Брентфорд
21.4% (25)
2:0 Брентфорд
8.5% (10)
1:2 Саутгемптон
4.3% (5)
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