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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 16955 Главный судья: Смит Джошуа
Брентфорд
3:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
20' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
29' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
1:0
43' Гол
Мбеумо Брайан
2:0
65' Гол
Мбеумо Брайан
3:0
69' Гол
Висса Йоан
73' Желтая карточка
Пиннок Итан
3:1
90' Гол
Сугавара Юкинари
90'+7

Ход матча

20'
 
Харвуд-Беллис Тэйлор
29'
Мбеумо Брайан
 
39'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
43'
Мбеумо Брайан
1:0
46'
 
Фернандеш Матеуш
Смоллбоун Уильям
46'
 
Арчер Камерон
Армстронг Адам
56'
 
Диблинг Тайлер
Харвуд-Беллис Тэйлор
65'
Мбеумо Брайан
(Йенсен Матиас)
2:0
69'
Висса Йоан
3:0
73'
Пиннок Итан
 
75'
Ван дер Берг Сепп
Янельт Витали
 
75'
Льюис-Поттер Кин
Шаде Кевин
 
82'
Карвалью Фабиу
Дамсгор Миккель
 
82'
 
Лаллана Адам
Арибо Джо
90'
3:1
Сугавара Юкинари
(Лаллана Адам)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 351 Количество передач 605
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Брентфорд 66.7% (78)
X 26.5% (31)
Саутгемптон 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
24
Дамсгор
Миккель
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
7
Шаде
Кевин
30
Ремсдейл
Аарон
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
16
Сугавара
Юкинари
8
Смоллбоун
Уильям
4
Даунс
Флинн
7
Арибо
Джо
2
Уокер-Питерс
Кайл
9
Армстронг
Адам
17
Бреретон
Бен
Брентфорд
4-3-3
Саутгемптон
3-5-2

История личных встреч

Брентфорд
Саутгемптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 1
Висса Йоан 2 0.67
Йенсен Матиас 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.33
Лаллана Адам 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Стивенс Джек 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Бреретон Бен 1 0
Даунс Флинн 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4
Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0
Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1

Результаты матчей

Брентфорд
Саутгемптон

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Фернандеш Матеуш. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Даунс Флинн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Беднарек Ян успешно блокирует удар.
    • 92'
      Фабио Карвалью нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Стивенс Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брентфорд 66.7% (78)
    X 26.5% (31)
    Саутгемптон 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Брентфорд
    66.7% (78)
    Ничья
    26.5% (31)
    Саутгемптон
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    1:0 Брентфорд
    21.4% (25)
    2:0 Брентфорд
    8.5% (10)
    1:2 Саутгемптон
    4.3% (5)
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