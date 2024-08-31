Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фабио Карвалью нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Брентфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Бреретон Бен из команды Саутгемптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Оооо... вот это был удар! Армстронг Адам должен был забить с этой позиции.

47' О, нет. Из многообещающей позиции Армстронг Адам из команды Саутгемптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

47' Сугавара Юкинари из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сугавара Юкинари пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

45' Уильям Смоллбоун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Харвуд-Беллис Тэйлор плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

43' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' ШТАНГА! Так было близко к голу - Шаде Кевин нанес удар в каркас ворот!

43' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

42' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

41' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Саутгемптон

40' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Удар от ворот произведет Брентфорд

39' Матч возобновлен

38' Айер Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон подал угловой слева.

37' Удар от ворот произведет Саутгемптон

36' Висса Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

34' Дамсгор Миккель из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Брентфорд

30' Удар от ворот произведет Саутгемптон

30' Висса Йоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мбеумо Брайан получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Удар от ворот произведет Саутгемптон

28' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Висса Йоан пробует нанести удар издали, но Аарон Рэмсдейл держит все под контролем

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

22' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Харвуд-Беллис Тэйлор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Уильям Смоллбоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Саутгемптон

15' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Саутгемптон

13' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

13' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Уокер-Питерс Кайл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бреретон Бен нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

8' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Арибо Джо и попал в каркас ворот!

6' Хорошую попытку сделал Уокер-Питерс Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сугавара Юкинари из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Дамсгор Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Саутгемптон начинает с центра поля