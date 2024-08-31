Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

43' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Фулхэм

39' Филлипс Кэлвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

38' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Родриго Мунис нанес удар головой, но Ариянет Мурич спокойно отбил мяч.

35' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Траоре Адама из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Команда Фулхэм сравняла счет! Игра продолжается!

32' Г О О О О Л - Траоре Адама забивает с правой ноги!

32' Робинсон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

31' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Филлипс Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

19' Делап Лиам наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

18' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Ипсвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Делап Лиам из команды Ипсвич правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

15' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Гривз Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Фулхэм

13' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч остановлен

11' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

10' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Ипсвич

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гривз Джейкоб нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

6' Дэвис Лейф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Делап Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фулхэм начинает с центра поля