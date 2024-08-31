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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 29517 Главный судья: Смит Льюис
Ипсвич
1:1
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
15' Гол
Делап Лиам
1:1
32' Гол
Траоре Адама
37' Желтая карточка
Морси Сэм
51' Желтая карточка
Лукич Саша
58' Желтая карточка
Робинсон Энтони
78' Желтая карточка
Траоре Адама
90' Желтая карточка
Аль-Хамади Али
90'+6

Ход матча

15'
Делап Лиам
(Дэвис Лейф)
1:0
32'
1:1
Траоре Адама
(Робинсон Энтони)
37'
Морси Сэм
 
51'
 
Лукич Саша
58'
 
Робинсон Энтони
71'
Каюсте Йенс
Филлипс Кэлвин
 
72'
 
Берге Сандер
Смит-Роу Эмиль
78'
 
Траоре Адама
79'
 
Хименес Рауль
Родриго Мунис
81'
Кларк Джек
Шмодикс Сэмми
 
81'
Аль-Хамади Али
Делап Лиам
 
87'
 
Рид Харрисон
Лукич Саша
87'
 
Уилсон Гарри
Айуоби Алекс
87'
 
Кэрни Том
Перейра Андреас
88'
Чаплин Конор
Огбене Чидози
 
90'
Аль-Хамади Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 394 Количество передач 405
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Ипсвич 15.3% (18)
X 32.2% (38)
Фулхэм 52.5% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
6
Вулфенден
Люк
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
21
Огбене
Чидози
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
9
Родриго
Мунис
Ипсвич
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

КЛ
1:3
КЛ
0:1
Ч
4:1
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 1 0.33
Делап Лиам 1 0.33
Джонсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама 1 0.33
Айуоби Алекс 1 0.33
Смит-Роу Эмиль 1 0.33
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Хатчинсон Омари 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Перейра Андреас 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0
Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Ипсвич
Фулхэм

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
13.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Брайтон Уэлбек Данни 2 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Делап Лиам из команды Ипсвич сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ипсвич: 49%, Фулхэм: 51%.
  • 96'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 96'
    Берге Сандер выиграл воздушное противоборство у Каюсте Йенс.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ипсвич
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Тете Кенни из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Кларк Джек навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Тете Кенни успешно блокирует удар.
    • 93'
      Кларк Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Лено Бернд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Аль-Хамади Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 92'
      Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ипсвич 15.3% (18)
    X 32.2% (38)
    Фулхэм 52.5% (62)
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    Где смотреть матч Ипсвич 1:1 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Фулхэм

    Исход игры
    Ипсвич
    15.3% (18)
    Ничья
    32.2% (38)
    Фулхэм
    52.5% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (50)
    Меньше
    55.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Фулхэм
    31.4% (37)
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    0:1 Фулхэм
    15.3% (18)
    2:1 Ипсвич
    7.6% (9)
    1:0 Ипсвич
    4.2% (5)
    0:2 Фулхэм
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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