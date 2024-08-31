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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Ивердон
0:1
Первый тайм: 14'
Грасcхоппер
0'
0:1
3' Гол
Giotto Morandi

Ход матча

3'
0:1
Giotto Morandi
(Evans Maurin)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Грасcхоппер
3.30
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3.55
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2.45
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
24
Jason
Gnakpa
25
Маркеш
Криштиан
3
Каменович
Димитрие
87
Эштевеш
Гонсалу
7
Родригес
Мауро
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
15
Гонзалез
Франко
11
Нтело
Митчи
9
Аке
Марли
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
20
Evans
Maurin
10
Giotto
Morandi
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
Ивердон
3-4-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Грасcхоппер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотье Антони 1 0.17
William Le Pogam 1 0.17
Оморуйи Кевин 1 0.17
Сеспедес Борис 1 (1) 0.17
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 (1) 0.33
Шюрпф Паскаль 1 0.17
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.17
Кристерс Тоберс 1 0.17
Ли Юн Чун 1 0.17
Nikolas Muci 1 0.17
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 3 0
Тижани Мохамед 1 1
Сотье Антони 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Каменович Димитрие 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Giotto Morandi 2 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ивердон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
5
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0
Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1

Результаты матчей

Ивердон
Грасcхоппер

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1:0 6 4 0 2 15 - 5 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
7.
Сьон
 0:1 6 3 0 3 9 - 6 9
8.
Грасcхоппер
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Ивердон
 0:1 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Сьон
 0:1 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 1:0 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Базель
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ивердон
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1:0 4 3 0 1 12 - 3 9
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Грасcхоппер
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
8.
Сьон
 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Ивердон
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
10.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
11.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
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Ивердон
Ничья
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