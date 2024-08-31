Тур: 6. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
24
Jason
Gnakpa
11
Нтело
Митчи
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
20
Evans
Maurin
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Jason GnakpaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Ивердон
Грасcхоппер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотье Антони
|1
|0.17
|William Le Pogam
|1
|0.17
|Оморуйи Кевин
|1
|0.17
|Сеспедес Борис
|1 (1)
|0.17
|Родригес Мауро
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.33
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.17
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.17
|Кристерс Тоберс
|1
|0.17
|Ли Юн Чун
|1
|0.17
|Nikolas Muci
|1
|0.17
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Сотье Антони
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Каменович Димитрие
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ивердон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
5
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0
Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Грасcхоппер
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|15 - 5
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 13
|9
|7.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|12.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2