Тур: 6. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
2:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолGiotto Morandi
41' Желтая карточкаКаменович Димитрие
45' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
1:1
49' ГолСеспедес Борис
2:1
82' ГолКомано Уго
90' Желтая карточкаСеспедес Борис
90'+7
Ход матча
3'
0:1
49'
82'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
132 Количество передач 158
-
46 Владение мячом, % 54
24
Jason
Gnakpa
11
Нтело
Митчи
15
Секо
Аюму
22
Шмиц
Бенно
20
Evans
Maurin
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Jason GnakpaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Ивердон
Грасcхоппер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.33
|Сотье Антони
|1
|0.17
|William Le Pogam
|1
|0.17
|Оморуйи Кевин
|1
|0.17
|Комано Уго
|1
|0.17
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Аке Марли
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.33
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.17
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.17
|Кристерс Тоберс
|1
|0.17
|Ли Юн Чун
|1
|0.17
|Nikolas Muci
|1
|0.17
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Сотье Антони
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Ивердон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
5
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0
Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Результаты матчей
Ивердон
Грасcхоппер
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 1