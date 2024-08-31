Тур: 7. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
5'
1:0
10'
13
Гжесик
Ян
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
24 Уаттара ЗиэПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Радомяк Радом
Краковия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|1
|Леандро
|1
|0.17
|Уаттара Зиэ
|1
|0.17
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.17
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.43
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.29
|Майгор Миккел
|1
|0.14
|Гицэ Вирджил
|1
|0.14
|Югас Якуб
|1
|0.14
|Бохнак Матеуш
|1
|0.14
|Хасич Айдин
|1
|0.14
|Filip Rozga
|1
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Rozga
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Краковия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
3
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краковия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
5
38%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Краковия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|9 - 13
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3