  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
2:1
Конец матча
Краковия
0'
1:0
5' Гол
Роча Леонардо
10' Желтая карточка
Уаттара Зиэ
21' Желтая карточка
Донис Христос
2:0
59' Гол
Уаттара Зиэ
61' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
2:1
63' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
74' Желтая карточка
Югас Якуб
90' Желтая карточка
Ван Бюрен Мик
90'+8
1
Maciej
Kikolski
13
Гжесик
Ян
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
28
Michal
Kaput
24
Уаттара
Зиэ
27
Вольски
Рафал
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
18
Filip
Rozga
88
Соколовски
Патрик
14
Хасич
Айдин
16
Bartosz
Biedrzycki
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
Радомяк Радом
4-2-3-1
Краковия
3-5-2

История личных встреч

Радомяк Радом
Краковия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
6:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 1
Уаттара Зиэ 2 0.33
Леандро 1 0.17
Капемба Освальдо Педро 1 0.17
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.43
Ван Бюрен Мик 2 0.29
Майгор Миккел 1 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.14
Гицэ Вирджил 1 0.14
Югас Якуб 1 0.14
Бохнак Матеуш 1 0.14
Хасич Айдин 1 0.14
Filip Rozga 1 0.14
Атанасов Яни 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 1
Донис Христос 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Roberto Alves 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 3 0
Глик Камил 2 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Rozga 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
3
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Краковия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
17.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Донис Христос получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Уаттара Зиэ получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Энрике Паулу сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Радомяк Радом 2:1 Краковия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный