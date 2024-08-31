Тур: 7. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРоча Леонардо
10' Желтая карточкаУаттара Зиэ
21' Желтая карточкаДонис Христос
2:0
59' ГолУаттара Зиэ
61' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
2:1
63' ГолОлафссон Давид-Кристьян
74' Желтая карточкаЮгас Якуб
90' Желтая карточкаВан Бюрен Мик
90'+8
Ход матча
5'
1:0
10'
21'
59'
2:0
63'
74'
75'
90'
13
Гжесик
Ян
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
24 Уаттара ЗиэПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Радомяк Радом
Краковия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|1
|Уаттара Зиэ
|2
|0.33
|Леандро
|1
|0.17
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.17
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.43
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.29
|Майгор Миккел
|1
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.14
|Гицэ Вирджил
|1
|0.14
|Югас Якуб
|1
|0.14
|Бохнак Матеуш
|1
|0.14
|Хасич Айдин
|1
|0.14
|Filip Rozga
|1
|0.14
|Атанасов Яни
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Донис Христос
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Rozga
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
3
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краковия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Краковия
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3