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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 40'
ГКС Катовице
0'
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
ГКС Катовице
3.55
3.53
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3.55
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
77
Шмыт
Каетан
9
Сейк
Вацлав
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
16
Grzegorz
Rogala
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
Заглембе Любин
4-2-3-1
ГКС Катовице
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
ГКС Катовице

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПД
0:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейк Вацлав 1 0.14
Пьенько Томаш 1 0.14
Igor Orlikowski 1 0.14
Курминовски Давид 1 (1) 0.14
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.29
Ковальчик Матеуш 1 0.14
Adrian Blad 1 0.14
Мажец Матеуш 1 0.14
Oskar Repka 1 0.14
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.14
Новак Бартош 0 0
Галан Борха 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Сейк Вацлав 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Галан Борха 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ГКС Катовице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ГКС Катовице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
ГКС Катовице

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
12.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Заглембе Любин
 0:0 7 1 3 3 4 - 7 6
14.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
15.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
17.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
8.
Заглембе Любин
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ГКС Катовице
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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Заглембе Любин
Ничья
ГКС Катовице
3.55
3.53
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Заглембе Любин
ГКС Катовице
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