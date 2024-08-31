Тур: 7. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Wojciech Myc
1:0
Конец матча
Ход матча
80'
87'
1:0
90'
55
Мата
Луиш
77
Шмыт
Каетан
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шмыт КаетанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Jakub Kolan
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Заглембе Любин
ГКС Катовице
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамчик Хуберт
|1
|0.14
|Сейк Вацлав
|1
|0.14
|Пьенько Томаш
|1
|0.14
|Igor Orlikowski
|1
|0.14
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.14
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.29
|Ковальчик Матеуш
|1
|0.14
|Adrian Blad
|1
|0.14
|Мажец Матеуш
|1
|0.14
|Oskar Repka
|1
|0.14
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.14
|Новак Бартош
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Сейк Вацлав
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ГКС Катовице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
3
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
ГКС Катовице
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|9 - 13
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3