Тур: 6. Стадион: Турбийон.
0'
0:1
5' ГолАйети Альбиан
1:1
26' ГолШуареф Ильяс
44' Желтая карточкаХефти Ниас
45' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
81' Желтая карточкаОморуйи Кевин
87' Желтая карточкаСоргич Деян
89' Вторая желтая карточкаАвдуллаху Леон
90'+5
Ход матча
5'
0:1
26'
1:1
44'
45'
81'
87'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
390 Количество передач 545
-
42 Владение мячом, % 58
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
20
Хефти
Ниас
33
Буа
Кевин
19
Джокич
Деян
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
14
Брэдли
Финк
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Сьон
Базель
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.9%
92.9%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
92.9%
11 побед 13 ничьих 0 побед
54 матча
22.2%
77.8%
0 побед 12 ничьих 42 победы
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 13 ничьих 29 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 12 ничьих 32 победы
68 матчей
11.8%
26.5%
61.7%
8 побед 18 ничьих 42 победы
Первый тайм
19.1%
38.2%
42.7%
13 побед 26 ничьих 29 побед
Второй тайм
16.2%
36.8%
47%
11 побед 25 ничьих 32 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
79
59
Голов в среднем за матч
2.39
1.69
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
117
92
Голов в среднем за матч
1.72
1.35
Тотал матчей
2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
52
Больше 76%
Меньше 24%
16
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
14
Больше 21%
Меньше 79%
54
8
Больше 12%
Меньше 88%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|2
|0.33
|Джокич Деян
|2
|0.33
|Буа Кевин
|1
|0.17
|Christian Souza
|1
|0.17
|Theo Berdayes
|1
|0.17
|Лаванши Нума
|1
|0.17
|Шмид Йоэль
|1
|0.17
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.17
|Соргич Деян
|0
|0
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.83
|Айети Альбиан
|4
|0.67
|Траоре Бени
|2
|0.33
|Брэдли Финк
|1
|0.17
|Marin Soticek
|1
|0.17
|Кололли Беньямин
|1
|0.17
|Леруа Лео
|1
|0.17
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|2
|1
|Леруа Лео
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
4
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0
Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3
Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Сьон
Базель
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сьон
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|15 - 6
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 13
|9
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 1