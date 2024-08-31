  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Сьон
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
5' Гол
Айети Альбиан
1:1
26' Гол
Шуареф Ильяс
44' Желтая карточка
Хефти Ниас
45' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
81' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
87' Желтая карточка
Соргич Деян
89' Вторая желтая карточка
Авдуллаху Леон
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Айети Альбиан
26'
Шуареф Ильяс
(Фаюлу Тимоти)
1:1
44'
Хефти Ниас
 
45'
 
Авдуллаху Леон
46'
 
Marin Soticek
Айети Альбиан
62'
 
Оморуйи Кевин
Брэдли Финк
67'
Christian Souza
Theo Bouchlarhem
 
71'
 
Шакири Джердан
Траоре Бени
71'
 
Кололли Беньямин
Каде Антон
74'
Соргич Деян
Джокич Деян
 
75'
Theo Berdayes
Шуареф Ильяс
 
75'
 
Фрай Фабиан
Шмидт Доминик
81'
 
Оморуйи Кевин
87'
Соргич Деян
 
89'
 
Авдуллаху Леон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 390 Количество передач 545
  • 42 Владение мячом, % 58
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
20
Хефти
Ниас
33
Буа
Кевин
8
Бальтазар
88
Ali
Kabacalman
11
Theo
Bouchlarhem
19
Джокич
Деян
7
Шуареф
Ильяс
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
31
Шмидт
Доминик
II
11
Траоре
Бени
23
Айети
Альбиан
14
Брэдли
Финк
Сьон
4-3-3
Базель
3-4-3

История личных встреч

Сьон
Базель

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.9%
92.9%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
92.9%
11 побед 13 ничьих 0 побед

54 матча

22.2%
77.8%
0 побед 12 ничьих 42 победы

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 13 ничьих 29 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 12 ничьих 32 победы

68 матчей

11.8%
26.5%
61.7%
8 побед 18 ничьих 42 победы

Первый тайм

19.1%
38.2%
42.7%
13 побед 26 ничьих 29 побед

Второй тайм

16.2%
36.8%
47%
11 побед 25 ничьих 32 победы

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Голы

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

79
59

Голов в среднем за матч

2.39
1.69

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

117
92

Голов в среднем за матч

1.72
1.35

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
52
Больше 76%
Меньше 24%
16
42
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
42
14
Больше 21%
Меньше 79%
54
8
Больше 12%
Меньше 88%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
66

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.33
Джокич Деян 2 0.33
Буа Кевин 1 0.17
Christian Souza 1 0.17
Theo Berdayes 1 0.17
Лаванши Нума 1 0.17
Шмид Йоэль 1 0.17
Ali Kabacalman 1 (1) 0.17
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.83
Айети Альбиан 4 0.67
Траоре Бени 2 0.33
Брэдли Финк 1 0.17
Marin Soticek 1 0.17
Кололли Беньямин 1 0.17
Леруа Лео 1 0.17
Шмидт Доминик II 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 2 1
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
2
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
4
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0
Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3
Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Сьон
Базель

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сьон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
4.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 0:0 5 1 1 3 6 - 12 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Янг Бойз
 0:0 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 0:0 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
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    • Где смотреть матч Сьон 1:1 Базель онлайн

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