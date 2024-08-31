Тур: 7. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
-
-
77 Marcin Kogut
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Пуща Неполомице
Корона Кельце
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
77
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якуба Роман
|2
|0.29
|Косидис Михаил
|2
|0.29
|Konrad Stepien
|1
|0.14
|Jacub Serafin
|1
|0.14
|Благаич Яков
|1
|0.14
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.14
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|2
|0.29
|Dawid Blanik
|1
|0.14
|Нуну Педру
|1 (1)
|0.14
|Длугош Виктор
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Благаич Яков
|3
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Jacub Serafin
|1
|0
|Ли Чжин-Хен
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Реста По
|1
|0
|Дзеконски Ксавье
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
|Hubert Zwozny
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
2
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Точный счет
2:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|15.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3