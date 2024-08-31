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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Пуща Неполомице
0:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
33' Желтая карточка
Ли Чжин-Хен
77' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
90' Желтая карточка
Shuma Nagamatsu
90'+5
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
9
Шикавка
Евгений
20
Далмау
Адриан
8
Martin
Remacle
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
Корона Кельце

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
5:3
ПД
5:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якуба Роман 2 0.29
Косидис Михаил 2 0.29
Konrad Stepien 1 0.14
Jacub Serafin 1 0.14
Благаич Яков 1 0.14
Крачун Артур 1 (1) 0.14
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 2 0.29
Dawid Blanik 1 0.14
Нуну Педру 1 (1) 0.14
Длугош Виктор 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благаич Яков 3 0
Konrad Stepien 2 0
Абрамович Давид 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Jacub Serafin 1 0
Ли Чжин-Хен 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Milos Trojak 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Длугош Виктор 1 0
Реста По 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Shuma Nagamatsu 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Hubert Zwozny 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Корона Кельце

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
12.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
14.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
17.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ли Чжин-Хен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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