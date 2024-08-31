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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
1:2
Конец матча
Дендер
0'
0:1
2' Гол
Грнчар Давид
0:2
12' Пенальти
Нсимба Брюни
54' Желтая карточка
Маттис Эрве
54' Желтая карточка
Рейнерс Том
1:2
71' Пенальти
Маттис Эрве
83' Желтая карточка
Верлинден Тибо
90' Желтая карточка
Кёйт Дирк
90'+6
71
Матияш
Давор
66
Константопулос
Апостолос
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
75
Simion
Michez
28
Вейманс
Марко
18
Сануси
Райан
47
Кагро
Велат
8
Хендерсон
Эван
10
Верлинден
Тибо
7
Рейнерс
Том
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
24
Вилтард
Малкольм
98
Jordy
Soladio
77
Нсимба
Брюни
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Дендер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДБ
1:1
ПДБ
0:1
ПДБ
2:3
ПДБ
1:1
ПЛД
1:0
ТД
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.33
Маттис Эрве 1 (1) 0.17
Шиманга Катуку 1 0.17
Хендерсон Эван 1 0.17
Кейта Чарли 1 0.17
Верлинден Тибо 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.5
Берте Мохамед 3 0.5
Квет Роман 2 0.33
Грнчар Давид 1 0.17
Nathan Rodes 1 0.17
Jordy Soladio 1 0.17
Ali Akman 1 0.17
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Simion Michez 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Матияш Давор 1 0
Вейманс Марко 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Кейта Чарли 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 3 0
Gilles Ruyssen 2 0
Нсимба Брюни 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Вилтард Малкольм 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дендер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
4
Беерсхот-Вильрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Дендер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

14
8
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
5
36%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Дендер

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
5.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Стандард
 5 2 2 1 2 - 1 8
8.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АХ Лёвен
 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
13.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Дендер Нсимба Брюни 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Вестерло Хасполат Догукан 3
Дендер Joedrick Pupe 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Г О О О О Л - Нсимба Брюни из команды Дендер забивает с точки!
    • 2'
      Г О О О О Л - Грнчар Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 1:2 Дендер онлайн

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