Тур: 6. Стадион: Olympisch Stadion.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолГрнчар Давид
0:2
12' ПенальтиНсимба Брюни
54' Желтая карточкаМаттис Эрве
54' Желтая карточкаРейнерс Том
1:2
71' ПенальтиМаттис Эрве
83' Желтая карточкаВерлинден Тибо
90' Желтая карточкаКёйт Дирк
90'+6
Ход матча
2'
0:1
12'
0:2
54'
54'
71'
1:2
83'
90'
71
Матияш
Давор
18
Сануси
Райан
47
Кагро
Велат
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Oscar Vargas
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Ali Akman
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Дендер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.33
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.17
|Шиманга Катуку
|1
|0.17
|Хендерсон Эван
|1
|0.17
|Кейта Чарли
|1
|0.17
|Верлинден Тибо
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.5
|Берте Мохамед
|3
|0.5
|Квет Роман
|2
|0.33
|Грнчар Давид
|1
|0.17
|Nathan Rodes
|1
|0.17
|Jordy Soladio
|1
|0.17
|Ali Akman
|1
|0.17
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Вейманс Марко
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Gilles Ruyssen
|2
|0
|Нсимба Брюни
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Nathan Rodes
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дендер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
4
Беерсхот-Вильрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Дендер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
14
8
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
5
36%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Дендер
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
15
24
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Дендер
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3
|Дендер
|Joedrick Pupe
|3