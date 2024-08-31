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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Фортуна Ситтард
0:2
Второй тайм: 85'
НЕК Неймеген
0'
0:1
35' Гол
Огава Коки
0:2
40' Гол
Гонсалес Роберто
69' Желтая карточка
Makan Aiko

Ход матча

35'
0:1
Огава Коки
(Перейра Брайанн)
40'
0:2
Гонсалес Роберто
(Оуведжан Томас)
46'
Бастьен Самюэль
Митрович Йосип
 
46'
Ван Оттеле Сюб
Адевойе Шоун
 
63'
 
Худемакерс Меес
Оуведжан Томас
68'
Эрцег Анте
Розье Лорейнц
 
69'
Makan Aiko
 
77'
 
Шоне Лассе
Гонсалес Роберто
78'
 
Огава Коки
Basar Onal
78'
 
Уаисса Сами
Хансен Сонтье
82'
Робберехт Милан
Халилович Ален
 
84'
Дальхаус Яспер
Дейкс Митчелл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 179 Количество передач 306
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
НЕК Неймеген
34.00
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9.40
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3.20
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Все Коэффициенты
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
4
Адевойе
Шоун
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
28
Митрович
Йосип
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
7
Петерсон
Кристофер
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
7
Гонсалес
Роберто
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
5
Оуведжан
Томас
Фортуна Ситтард
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
К
3:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:3
К
3:2
К
2:3
ТМК
0:13
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:3
ПД
5:1
К
2:2

Голы

Всего голов

6
25

Голов в среднем за матч

0.86
2.78

Среднее время на гол

105
32

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

25
37

Голов в среднем за матч

1.67
2.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
36

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.67
Петерсон Кристофер 1 0.33
Митрович Йосип 1 0.33
Makan Aiko 1 0.33
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.5
Огава Коки 1 0.25
Сано Кадаи 1 0.25
Оуведжан Томас 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 2 0
Розье Лорейнц 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3
ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1
НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
8.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
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