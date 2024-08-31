Тур: 4. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10564 Главный судья: Маншот Ероен
0:3
Конец матча
0'
0:1
35' ГолОгава Коки
0:2
40' ГолГонсалес Роберто
69' Желтая карточкаMakan Aiko
0:3
88' ГолУаисса Сами
90'+5
Ход матча
35'
0:1
40'
69'
78'
88'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
475 Количество передач 505
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Makan AikoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
11 Basar OnalНападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
25
Голов в среднем за матч
0.86
2.78
Среднее время на гол
105
32
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
25
37
Голов в среднем за матч
1.67
2.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
36
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.67
|Петерсон Кристофер
|1
|0.33
|Митрович Йосип
|1
|0.33
|Makan Aiko
|1
|0.33
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.5
|Огава Коки
|1
|0.25
|Сано Кадаи
|1
|0.25
|Уаисса Сами
|1
|0.25
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|2
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3
ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1
НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2 (2)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Фейеноорд
|Зерруки Рамиз
|1 1
|Валвейк
|Укили Яссин
|1 1