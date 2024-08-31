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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Херенвен
0:0
Первый тайм: 33'
НАК Бреда
0'

Ход матча

30'
 
Сейер Лео
Яношек Доминик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
НАК Бреда
1.77
4.20
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4.86
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Все Коэффициенты
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
9
Карлсбакк
Даниэль
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
2
Люкассен
Бойд
39
Яношек
Доминик
7
Гарбетт
Мэттью
11
Паула
Рауль
10
Омарссон
Элиас
Херенвен
4-2-3-1
НАК Бреда
4-1-4-1

История личных встреч

Херенвен
НАК Бреда

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:2
ТМС
1:0
Э
2:1
Э
4:2
Э
3:0
Э
1:0
К
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
К
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.42
1.71

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.42

Среднее время на гол

60
216

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

61
80

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 1 0.33
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.25
Берг Ян 1 0.25
Люкассен Бойд 1 0.25
Гарбетт Мэттью 1 0.25
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 2 0
Брауде Оливер 2 0
Керстен Сэм 1 0
Ван Эе Эспен 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 2 0
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Кемпер Бой 1 0
Граймль Лео 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НАК Бреда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НАК Бреда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0
Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1
НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2

Результаты матчей

Херенвен
НАК Бреда

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Херенвен
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
8.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Весь список
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    Ничья
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    1.77
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