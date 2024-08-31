23' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Эспен ван Э не смог попасть в створ ударом издали

20' Удар от ворот произведет Херенвен

19' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Паула Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Брауэрс Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Паула Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Херенвен

13' Хорошую попытку сделал Паула Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Оооо... вот это был удар! Паула Рауль должен был забить с этой позиции.

13' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Эспен ван Э пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Херенвен

9' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

7' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Херенвен

5' Паула Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля