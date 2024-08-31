Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Нуннели Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Г О О О О Л - Николаеску Йон забивает с правой ноги!

83' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Эспен ван Э уходит с поля и его заменяет Isaiah Ahmed

82' Кёйперс Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ШТАНГА! Пробил головой Кёлерт Матс прямо в каркас ворот!

80' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

80' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кёйперс Рой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

77' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

76' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Николаеску Йон забивает с правой ноги!

69' Николаеску Йон пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Берг Ян нанес удар в каркас ворот!

67' Матч возобновлен

66' Оливер Бреуде получил травму и заменен. Халл Дензел выходит на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Сейер Лео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

58' Берг Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Херенвен

53' Сейер Лео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Г О О О О Л - Брауэрс Люк забивает с правой ноги!

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Балар Максимильен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Безумный фол. Балар Максимильен грубо играет против соперника. Пострадал Эспен ван Э

47' Г О О О О Л - Ольссон Симон забивает с правой ноги!

47' Ох, красивый был бы гол! Тренсков Якоб пробил с лета в перекладину!