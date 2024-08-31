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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Лозанна
0'
42' Желтая карточка
Лаупер Сандро
1:0
45' Гол
Угринич Филип
57' Желтая карточка
Колли Эбрима
58' Желтая карточка
Аджам Жауэн
1:1
70' Гол
Karim Sow
76' Красная карточка
Зукру Танги
90'+7

Ход матча

42'
Лаупер Сандро
 
45'
Угринич Филип
(Колли Эбрима)
1:0
46'
Виржиньюс Алан
Монтейро Джоэл
 
46'
Малес Дариан
Лаупер Сандро
 
46'
Чайва Мигель
Хусич Анел
 
57'
Колли Эбрима
 
58'
Аджам Жауэн
 
61'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Бернед Антуан
61'
 
Fabricio Oviedo
Сене Кали
61'
 
Мендеш Диогу
Teddy Okou
70'
1:1
Karim Sow
(Диабате Фуссейни)
72'
Перссон Ноа
Аджам Жауэн
 
76'
Зукру Танги
 
79'
Атекаме Закари
Иттен Седрик
 
81'
 
Польстер Мануэль
Поати Морган
84'
 
Муанга Кевин
Karim Sow

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 408 Количество передач 340
  • 53 Владение мячом, % 47
33
Келлер
Марвин
27
Блюм
Левин
4
Зукру
Танги
5
Хусич
Анел
3
Аджам
Жауэн
20
Ньясс
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
11
Колли
Эбрима
9
Иттен
Седрик
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Янг Бойз
4-2-3-1
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лозанна

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
29%
6.5%
20 побед 9 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

40 матчей

65%
22.5%
12.5%
26 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

45%
37.5%
17.5%
18 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
20 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
2:1
К
1:5
С
2:2
С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Голы

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

2.77
2.06

Среднее время на гол

32
43

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.06
1.32

Среднее время на гол

85
68

Всего голов

80
66

Голов в среднем за матч

2
1.65

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 3 0.5
Иттен Седрик 1 0.17
Угринич Филип 1 0.17
Блюм Левин 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 2 0.4
Дюссенн Ноэ 1 0.2
Сене Кали 1 0.2
Teddy Okou 1 0.2
Karim Sow 1 0.2
Кустодио Оливье 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 2 1
Зукру Танги 1 1
Лаупер Сандро 2 0
Али Мохамед 0 1
Иттен Седрик 1 0
Хусич Анел 1 0
Угринич Филип 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 2 0
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
3
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0
Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3

Результаты матчей

Янг Бойз
Лозанна

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
4.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Винтертур
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 13 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Лаупер Сандро уходит с поля. Дариан Малес выходит вместо него
    • 46'
      Монтейро Джоэл уходит с поля. Виржиньюс Алан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Эбрима Колли сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Угринич Филип бьет в цель!
    • 42'
      Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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