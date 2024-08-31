Тур: 6. Стадион: Ванкдорф.
0'
42' Желтая карточкаЛаупер Сандро
1:0
45' ГолУгринич Филип
57' Желтая карточкаКолли Эбрима
58' Желтая карточкаАджам Жауэн
1:1
70' ГолKarim Sow
76' Красная карточкаЗукру Танги
90'+7
Ход матча
42'
45'
1:0
57'
58'
70'
1:1
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 8
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 340
-
53 Владение мячом, % 47
27
Блюм
Левин
20
Ньясс
Шейх
11
Колли
Эбрима
25
Летица
Карло
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Янг Бойз
Лозанна
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
29%
6.5%
20 побед 9 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
40 матчей
65%
22.5%
12.5%
26 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
45%
37.5%
17.5%
18 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
20 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
61
37
Голов в среднем за матч
2.77
2.06
Среднее время на гол
32
43
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.06
1.32
Среднее время на гол
85
68
Всего голов
80
66
Голов в среднем за матч
2
1.65
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|3
|0.5
|Иттен Седрик
|1
|0.17
|Угринич Филип
|1
|0.17
|Блюм Левин
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|2
|0.4
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.2
|Сене Кали
|1
|0.2
|Teddy Okou
|1
|0.2
|Karim Sow
|1
|0.2
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|2
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Лаупер Сандро
|2
|0
|Али Мохамед
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хусич Анел
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
3
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0
Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Результаты матчей
Янг Бойз
Лозанна
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1