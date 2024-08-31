Тур: 6. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
14' Желтая карточкаВерстрате Биргер
23' Желтая карточкаОминами Такума
1:0
32' ГолН'Дри Конан
49' Желтая карточкаН'Дри Конан
60' Желтая карточкаРикка Федерико
2:0
63' ГолОминами Такума
66' Желтая карточкаШутало Бошко
79' Желтая карточкаNathan Ngoy
87' Желтая карточкаПрайс Айзек
90' Желтая карточкаЛоуренс Генри
90'+5
Ход матча
14'
23'
32'
1:0
49'
60'
63'
2:0
66'
79'
87'
90'
77
Влитинк
Тибо
10
Мазиз
Юссеф
15
Н'Дри
Конан
44
Бейтс
Дэвид
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
АХ Лёвен
Стандард
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.09
Среднее время на гол
81
82
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.5
Среднее время на гол
82
60
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.1
1.29
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.33
|Мертенс Матье
|1
|0.17
|Н'Дри Конан
|1
|0.17
|Влитинк Тибо
|1
|0.17
|Оминами Такума
|1
|0.17
|Торстейнссон Йон
|1
|0.17
|Баликвиша Вильям
|1
|0.17
|Ezechiel Banzuzi
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булат Марко
|1
|0.17
|Soufiane Benjdida
|1 (1)
|0.17
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Хиль Оскар II
|0
|1
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|Прайс Айзек
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Булат Марко
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0
Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Стандард
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Дендер
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3