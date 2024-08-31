  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
АХ Лёвен
2:0
Конец матча
Стандард
0'
14' Желтая карточка
Верстрате Биргер
23' Желтая карточка
Оминами Такума
1:0
32' Гол
Н'Дри Конан
49' Желтая карточка
Н'Дри Конан
60' Желтая карточка
Рикка Федерико
2:0
63' Гол
Оминами Такума
66' Желтая карточка
Шутало Бошко
79' Желтая карточка
Nathan Ngoy
87' Желтая карточка
Прайс Айзек
90' Желтая карточка
Лоуренс Генри
90'+5
1
Лейсен
Тобе
77
Влитинк
Тибо
5
Оминами
Такума
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
21
Баликвиша
Вильям
8
Шрейверс
Сьебе
4
Верстрате
Биргер
10
Мазиз
Юссеф
15
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
32
Куавита
Леандро
17
Ilay
Camara
7
Булат
Марко
21
Soufiane
Benjdida
АХ Лёвен
4-4-2
Стандард
3-5-1-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Стандард

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.09

Среднее время на гол

81
82

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.5

Среднее время на гол

82
60

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.1
1.29

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.33
Мертенс Матье 1 0.17
Н'Дри Конан 1 0.17
Влитинк Тибо 1 0.17
Оминами Такума 1 0.17
Торстейнссон Йон 1 0.17
Баликвиша Вильям 1 0.17
Ezechiel Banzuzi 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булат Марко 1 0.17
Soufiane Benjdida 1 (1) 0.17
Фосси Марлон 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 0 1
Шрейверс Сьебе 1 0
Рикка Федерико 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Мазиз Юссеф 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Лоуренс Генри 1 1
Прайс Айзек 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Шутало Бошко 1 0
Булат Марко 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0
Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Стандард

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
5.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
9.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
10.
Брюгге
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
13.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Серкль Брюгге
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Брюгге
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Дендер Нсимба Брюни 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч АХ Лёвен 2:0 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный